Скільки українців донатять на армію Сьогодні 10:23

Скільки українців донатять на армію

Цьогоріч 83% українців надавали фінансову допомогу Збройним силам України.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Проблеми соціальної згуртованості в Україні», проведеного Rating Group 20−22 липня.

Зокрема, 31% опитаних заявили, що донатять постійно, 39% - час від часу та 13% - рідко. Лише 16% жодного разу не переказували коштів.

Як свідчать дані опитування, фінансово ЗСУ дещо частіше підтримують молодші та забезпеченіші українці.

Нефінансову підтримку армії надавали 58% опитаних, з них 15% роблять це систематично.

Крім того, 70% допомагали біженцям, переселенцям та людям з інвалідністю, серед них 12% роблять це постійно.

Нагадаємо, за даними дослідження DOU, за рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.