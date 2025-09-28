0 800 307 555
Скільки українців донатять на армію

56
Цьогоріч 83% українців надавали фінансову допомогу Збройним силам України.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Проблеми соціальної згуртованості в Україні», проведеного Rating Group 20−22 липня.
Зокрема, 31% опитаних заявили, що донатять постійно, 39% - час від часу та 13% - рідко. Лише 16% жодного разу не переказували коштів.
Як свідчать дані опитування, фінансово ЗСУ дещо частіше підтримують молодші та забезпеченіші українці.
Нефінансову підтримку армії надавали 58% опитаних, з них 15% роблять це систематично.
Крім того, 70% допомагали біженцям, переселенцям та людям з інвалідністю, серед них 12% роблять це постійно.
Нагадаємо, за даними дослідження DOU, за рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).
