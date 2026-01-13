Муніципальне орендне житло: які умови та хто може отримати (регіони) Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Муніципальне орендне житло: які умови та хто може отримати (регіони)

25 територіальних громад з різних регіонів України подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Розгляд і оцінка поданих пропозицій стануть фінальним етапом першої фази реалізації проєкту.

Для кого житло

Експериментальний проєкт передбачає будівництво муніципального орендного житла, яке перебуватиме у власності громад і надаватиметься за орендними ставками, нижчими за ринкові.

Передусім таке житло призначене для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю, а також працівників соціальної та критичної інфраструктури.

Географія поданих звернень охоплює громади різного масштабу — від обласних центрів до середніх і малих територіальних громад. Значну частину заяв подали громади, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, а також громади з регіонів, що постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації.

Серед заявників — 7 обласних центрів: Львів, Житомир, Миколаїв, Харків, Хмельницький, Кропивницький та Полтава.

Окрему групу становлять громади, території яких наразі перебувають у тимчасовій окупації. Від них надійшло два ініціативних звернення. Зокрема, Сіверськодонецька міська військова адміністрація запропонувала реалізацію проєкту на території села Халеп’я Обухівського району Київської області, а Бахмутська міська рада — у Гощанській селищній територіальній громаді Рівненської області.

Оцінювання заявок протягом січня цього року здійснюватиме спеціальна комісія за участі представників Мінрозвитку, Міністерства фінансів України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Команди підтримки реформ. Представники Європейського Союзу та Європейський інвестиційний банк долучаться до роботи комісії як незалежні спостерігачі.

Критерії

Оцінювання відбуватиметься за прозорою шкалою — повна відповідність, часткова відповідність або невідповідність — на основі чек-листа з 16 критеріїв, згрупованих у три ключові блоки:

1. Технічна готовність і земельні питання

Перевагу отримають громади з підготовленою земельною ділянкою площею понад 1 гектар із відповідним цільовим призначенням, а також з актуальним Генеральним планом або комплексним планом просторового розвитку, який не потребує змін для початку будівництва.

2. «Правило 500 метрів» — інфраструктурна доступність

Проєкт спрямований на формування повноцінного життєвого середовища, тому земельна ділянка має розташовуватися в радіусі до 500 метрів від:

закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

медичних установ;

зупинок громадського транспорту;

ЦНАПів та закладів соціального захисту.

Окремо оцінюється близькість інженерних мереж: для максимальної оцінки відстань до точок підключення електро-, водо- та газопостачання не повинна перевищувати 200 метрів.

3. Фінансова спроможність і демографічна потреба

Громади мають підтвердити готовність до співфінансування проєкту. Повна відповідність передбачає здатність забезпечити не менше 10% вартості будівництва за рахунок місцевого бюджету або залучених донорських і грантових коштів.

Пріоритет отримають громади, де кількість ВПО та інших категорій громадян, що потребують житла, перевищує 5% від чисельності населення.

Друга фаза оцінювання передбачає презентацію громадами власних концепцій будівництва муніципального орендного житла. На цьому етапі члени комісії здійснюватимуть виїзди на місця для уточнення поданих даних. За результатами оцінки комісія рекомендуватиме від 3 до 5 громад для участі у пілотній фазі інвестиційного проєкту.

Умови кредиту

Проєкт з будівництва соціального житла у пілотних громадах за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської Комісії розрахований на два роки. Загальний обсяг фінансування пілоту становить 100 млн євро, з яких 50 млн — кредитні кошти та 50 млн — грантова складова. Кредит надається строком на 30 років із 10-річним пільговим періодом.

Житло залишатиметься у комунальній власності, не підлягатиме приватизації чи перепродажу та передбачатиме повне облаштування меблями й побутовою технікою. Замовниками будівництва виступатимуть громади, а для пришвидшення і здешевлення процесу використовуватимуться проєкти повторного застосування.

