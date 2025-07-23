День фінансів: закон про НАБУ/САП, пів мільярда гривень за збитками банків, набуття громадянства — Finance.ua

День фінансів: закон про НАБУ/САП, пів мільярда гривень за збитками банків, набуття громадянства Сьогодні 17:36

У середу, 23 липня, бізнес та громадські об’єднання закликали скасувати закон про НАБУ/САП, а перед тим Президент підписав цей закон.

Скасувати закон про НАБУ/САП.

Представники бізнес-спільноти, аналітичні центри, громадські організації (близько 60 об’єднань) закликали Президента України Володимира Зеленського та парламент скасуватизакон, який ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в спільній заяві. Деталі читайте тут.

Раніше Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП.

Пізніше НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви.

росія має сплатити пів мільярда гривень за збитками банків, що виводяться з ринку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв вже другий позов до росії за збитками банків, що виводяться з ринку. Так, 17 липня 2025 р. Господарський суд м. Києва повністю задовольнив позовні вимоги Фонду до країни-агресора росії на загальну суму 498,5 млн грн.

Контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень.

Як повідомив голова Міністерства оборони Денис Шмигаль, Україна розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Так, вчора три виробники отримали державні контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн.

Як зросли обсяги кредитного портфеля клієнтів банків.

Результати опитування за підсумками ІI кварталу 2025 року свідчать про оптимістичні очікування банків стосовно зростання обсягу кредитного портфеля клієнтів та певне поліпшення його якості.

Малий бізнес відновлюється.

Після непростого початку року ситуація в секторі малого бізнесу в Україні покращилася. У другому кварталі 2025 року кількість новостворених ФОПів перевищила число закритих — це свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища. Про це свідчить долідження аналітиків YouControl.Market.

Де в Україні дешевшають квартири від забудовників.

Попри регулярні обстріли та складну безпекову ситуацію, вартість житла в більшості українських міст продовжує зростати. Проте на первинному ринку є два винятки — Запоріжжя та Кропивницький, де зафіксовано зниження цін.

при цьому в Мінюсті повідомили, кому треба зареєструвати право власності в Державному реєстрі прав.

Найвищі зарплати в Україні 2025.

У 2025 році заробітні плати в Україні продовжують зростати, хоча темпи цього зростання мають свої особливості. За даними Держстату, у першому кварталі середня зарплата зросла на 24,1% і досягла 23,5 тис. грн.

Як повідомляє пресслужба OLX Робота, у червні 2025 року на низці вакансій зафіксували стрімке зростання зарплат.

Долар може похитнутися.

Міжнародна валютна система (МВС) вже понад 80 років базується на домінуванні долара США. Проте зараз система стикається з новими викликами через глобальні геополітичні і технологічні зміни. Подробиці тут.

А тут читайте наслідки ослаблення долара для європейців.

Нові вагони для «Укразалізниці».

22 липня завершено процедури контрактування , що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для" Укрзалізниці". Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування зі збільшеною довжиною спального місця до 2,2 м.

«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат. Деталі — за посиланням.

Також там розповіли, як тепер перевозити тварин у вагонах.

За кордоном:

США підвищує ціни на візи. А Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією.

Британія та Туреччина підписали угоду щодо купівлі літаків.

Tesla зіткнулася з кризою на ринку електромобілів у США.

📃У новій статті ми детально розглянемо актуальні вимоги, терміни, документи та процедури набуття громадянства в Чехії, Німеччині та Польщі.

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