День фінансів: як може змінитися валютний курс та що буде із зарплатами українців у 2024 році — Finance.ua

День фінансів: як може змінитися валютний курс та що буде із зарплатами українців у 2024 році Сьогодні 17:50

У понеділок, 8 січня, йшлося про таке:

Коливання валютного курсу в Україні збільшуватимуться . Зокрема, курс може просідати через низку причин. Про це в інтерв'ю заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, кінцева мета — відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови, а ринок сам зможе себе балансувати за значно меншої участі НБУ.

Також в Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації.

Що буде із зарплатами українців у 2024 році. Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. «Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні», — сказала вона.

Фінансова допомога Заходу. Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це . Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний. Він назвав минулий рік безпрецедентним та неймовірно складним і нагадав, що на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. При цьому більшу його частину влада планує покрити за рахунок допомоги західних союзників.

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