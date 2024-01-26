День фінансів: виплати ВПО, нові програми доступного житла, бронювання співробітників за гроші — Finance.ua

День фінансів: виплати ВПО, нові програми доступного житла, бронювання співробітників за гроші Сьогодні 17:55

П’ятниця, 26 січня. У Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації, а в уряді розробляють нові пільгові програми для забезпечення українців житлом.

Нові правила бронювання співробітників. Депутати Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади, військового звання чи віку. Так, депутати хочуть запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника — до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Працевлаштування ветеранів. Уряд Уряд прагне створювати умови, в яких ветерани російсько-української війни захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову. Як повідомляє Мінекономіки, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

Початок кар'єри в ІТ. Як Як свідчать дані дослідження онлайн-академії ІТ-професій Mate academy, у 2023 році кандидати в ІТ на посаду junior-спеціаліста відправляли свої резюме в середньому 270 разів перед тим, як отримати пропозицію роботи. Найбільшою віковою групою для опанування ІТ є 16−24 роки — 52% працевлаштованих.

До речі, за даними Work.ua, із січня 2024 року практично в усіх великих містах України роботодавці почали пропонувати вищі зарплати. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зросли пропозиції в Херсоні.

Виплати ВПО. Виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд Виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців.

Як пояснила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, скасування компенсації на проживання для внутрішньо переміщених осіб, крім пенсіонерів та деяких інших категорій, пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.

Рекордний обсяг валюти. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у грудні 2023 року, становив 1 млрд 330 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів). Загалом за 2023 банки ввезли 9 млрд 463 млн доларів, у тому числі 7 млрд 842 млн доларів і євро еквіваленті на 1 млрд 531 млн доларів.

Регулювання віртуальних активів. До кінця червня 2024 року До кінця червня 2024 року має бути розроблений новий проєкт закону про регулювання віртуальних активів в Україні. В Нацбанку кажуть, що жоден із законопроєктів про віртуальні активи, що наразі зареєстровані в парламенті, не можуть розглядатись як перспективний. Тому повинен з’явитися новий, лаконічний законопроєкт, який задаватиме загальну рамку відносин між державою та надавачами відповідних послуг.

Нові програми для забезпечення українців житлом. Уряд Уряд розробляє декілька пільгових програм, для забезпечення українців доступним житлом. Окрім вже існуючої програми «єОселя», з’являться механізми «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».

Військові облігації в «Дії». В «Дії» В «Дії» запустили продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам: Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч. Ставки за облігаціями складають від 16,25% до 18,00%.

Неоподаткований ліміт посилок. Поріг вартості товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, планують підвищити до 1000 євро. Поріг вартості товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, планують підвищити до 1000 євро. На думку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, це зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику.

Підрозділ операторів дронів в УЗ. Укрзалізниця Укрзалізниця створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. У складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.

Додамо, що Україна може розпочати виробництво дронів на території Литви.

Тимчасовий захист у ЄС. Євросоюз та всі країни-члени Євросоюз та всі країни-члени готові продовжити заходи тимчасового захисту для українців на території ЄС після березня 2025 року, коли дія Директиви тимчасового захисту завершиться. Разом з тим, країни-члени мають враховувати людей, які орієнтовані на повернення в Україну, та зважити, яким чином можливо полегшити цей процес.

Нові функції PayPal. Компанія PayPal Компанія PayPal запускає продукти на основі штучного інтелекту, а також функцію оплати в один клік. Це перше велике оголошення під керівництвом виконавчого директора Алекса Крісса, який приєднався до PayPal у вересні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.