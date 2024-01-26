ЄС готовий продовжити тимчасовий захист для українців після березня 2025 року — Finance.ua

ЄС готовий продовжити тимчасовий захист для українців після березня 2025 року Сьогодні 14:24 — Світ

ЄС готовий продовжити тимчасовий захист для українців після березня 2025 року

Євросоюз та всі країни-члени зберігають солідарність з Україною у її боротьбі проти російської агресії, та готові, за необхідністю, продовжити заходи тимчасового захисту для українців на території ЄС після березня 2025 року, коли дія Директиви тимчасового захисту завершиться.

Про це в Брюсселі за підсумками неформального засідання Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ заявила державний секретар з питань притулку і міграції головуючої в ЄС Бельгії Ніколь Де Мур.

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«За законодавством, а також за порадою Єврокомісії, буде можливим продовжити термін дії захисту. Ми маємо відобразити різні сценарії, оскільки не знаємо, де ми опинимося у березні 2025 року. Тож це (продовження захисту. — Ред.) — одна з можливостей. Треба враховувати різні сценарії розвитку на місцях, і вже тоді вирішувати, якого роду заходи ми зможемо здійснити для подальшого захисту, якщо він буде потрібним, так довго, як це буде необхідним, або ж вирішити, яким чином допомогти переміщений особам відновити своє майбутнє», — зазначила бельгійська урядовець.

Вона зауважила, що європейські міністри підтвердили солідарність та свої зобов’язання перед Україною, та погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у цій сфері, адже було б контрпродуктивним мати 27 різних правових підходів з підтримки українських біженців на рівні національного законодавства. Це могло б спричинити «вторинний» рух людей вже у межах ЄС, та породити непевність у тих, кого стосується цей захист.

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«Тож, Єврокомісія та країни-члени вирішили продовжити цю дискусію, із залученням української влади, щоб спільно прийняти рішення вже у недалекому майбутньому… Ми не можемо відкладати це обговорення, оскільки тимчасовий захист має завершитися 20 березня 2025 року, і ця дата прийде швидше, ніж ми думаємо. Українська влада та українські переміщені особи є нашими партнерами в цьому процесі, з ними відбуватиметься діалог», — наголосила представниця Бельгійського головування в ЄС.

В свою чергу, Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон під час пресконференції зазначила, що на цей час Єврокомісія не пропонувала жодних рішень щодо дій ЄС після березня 2025 року, і буде шукати спільну платформу для таких пропозицій разом з Україною та з країнами-членами.

За її словами, активація Директиви тимчасового захисту ЄС для українців була «історією успіху», і країни-члени погодилися із необхідністю мати спільний європейський підхід у цій сфері. Разом з тим, країни-члени мають враховувати людей, які орієнтовані на повернення в Україну, та зважити, яким чином можливо полегшити цей процес.

«Безумовно, це великою мірою залежить від того, скільки ще війна буде тривати, коли вона завершиться і як вона завершиться, і коли ми зможемо розпочати відновлення України. Все це має братися до уваги, навіть ті речі, про які ми поки не знаємо. Я була дуже чіткою в тому, що Єврокомісія не буде представляти пропозицій, поки ми не переконаємося, що ці пропозиції вітаються як Україною, так і країнами-членами», — наголосила Йлва Йоганссон.

Укрінформ За матеріалами:

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