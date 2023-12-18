Єврокомісія виділила €65 мільйонів країнам, які приймають українських біженців — Finance.ua
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Єврокомісія виділила €65 мільйонів країнам, які приймають українських біженців

Світ
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Єврокомісія виділила €65 мільйонів країнам, які приймають українських біженців
Єврокомісія виділила €65 мільйонів країнам, які приймають українських біженців
Єврокомісія оголосила про виділення понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам, що приймають на своїй території громадян України, які рятуються від розв’язаної рф війни.
Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської комісії.
«Минулого тижня Європейська комісія вирішила надати більше €65 мільйонів з Фонду притулку, міграції й інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у розміщенні людей, які рятуються від російської агресії проти України», — йдеться у повідомленні.
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Як зазначає Єврокомісія, така допомога надається для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців у згаданих країнах та надання їм можливості забезпечити людям, що перебувають під тимчасовим захистом ЄС, належний рівень підтримки, послуг та допомоги.
Болгарія, Чеська Республіка, Польща й Румунія можуть використати це додаткове фінансування для переходу від надання біженцям «колективного» притулку до індивідуального розселення у приватному секторі, шляхом надання українцям фінансової допомоги на перехідний період, а також доступу до мовного тренування, до соціальних та медичних послуг тощо.
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Відповідні агенції згаданих країн-членів, громадські та міжнародні організації, що залучені до таких проєктів, можуть розпочинати їх імплементацію вже відсьогодні. При цьому Єврокомісія зберігатиме контроль за використанням виділених грошових фондів через відповідні фінансові служби ЄС.
Як повідомлялося, нині на території ЄС, за даними Єврокомісії, перебувають більш ніж 4,1 мільйони українців, які скористалися можливостями тимчасового захисту на території ЄС. Директива тимчасового захисту була активована вперше в історії ЄС невдовзі після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, згодом її дія була продовжена до березня 2025 року.

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За матеріалами:
Укрінформ
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