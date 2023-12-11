Кількість українських біженців у ЄС зростає: За пів року офіційний статус оформили 340 тисяч осіб — Finance.ua

Кількість українських біженців у ЄС зростає: За пів року офіційний статус оформили 340 тисяч осіб Сьогодні 09:14 — Світ

Кількість українських біженців у ЄС зростає: За пів року офіційний статус оформили 340 тисяч осіб

Кількість українських біженців, які мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС, зросла до 4,24 мільйона людей

Про це йдеться у повідомленні Євростату.

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На кінець квітня статус тимчасового захисту в ЄС мали 3,9 млн осіб, на кінець липня — 4,1 млн осіб. Понад 98% із них — громадяни України.

Основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,21 млн осіб, 28,7% від загальної кількості), Польща (960 620 осіб, 22,7%) та Чехія (364 450, 8,6%).

Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України зросла у всіх країнах ЄС, крім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1700 осіб).

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Найбільше абсолютне зростання спостерігалося у Німеччині (+20 465, +1,7%), Чехії (+6490, +1,8%) та Нідерландах (+4005, +3,0%).

Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці жовтня 2023 року спостерігалася у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі й Болгарії (26,1) та Литві (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

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Дорослі жінки становили майже половину (46,4%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Діти становили майже третину (33,4%), а дорослі чоловіки становили трохи більше п’ятої частини (20,2%) від загальної кількості.

Інфографіка: Євростат

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