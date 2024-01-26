«Укрзалізниця» створить власний підрозділ операторів дронів — Finance.ua

«Укрзалізниця» створить власний підрозділ операторів дронів Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

«Укрзалізниця» створить власний підрозділ операторів дронів

Укрзалізниця створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.

Для чого це необхідно

Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі.

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БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод.

Перекваліфікація залізничників

Наразі Укрзалізниця підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА «Крук». Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює «Крук» разом із Фондом «Відродження».

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Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також здійснюватимуть інженерну підготовку, в тому числі навчатимуть складанню та обслуговуванню дронів.

Першим кроком буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив , що йдеться про понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.

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