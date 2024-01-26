Неоподаткований ліміт посилок за кордон планують підвищити до 1000 євро — Finance.ua

Неоподаткований ліміт посилок за кордон планують підвищити до 1000 євро Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Неоподаткований ліміт посилок за кордон планують підвищити до 1000 євро

Поріг вартості товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, потрібно підвищити до 1000 євро.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев за підсумками зустрічі з бізнесом, поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками НБУ, Мінфіну та Держмитслужби.

«Обговорили питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування», — зазначив Гетманцев.

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«Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 євро. Це зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику», — пояснив він.

За словами Гетманцева, наступного тижня має відбутися ще одна зустріч з указаного питання, під час якої сторони обговорять необхідні зміни до законодавства.

Нагадуємо, наразі обов’язок для подання митної декларації бізнесом існує для товарів вартістю понад 150 євро.

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Економічна Правда За матеріалами:

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