Неоподаткований ліміт посилок за кордон планують підвищити до 1000 євро — Finance.ua
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Неоподаткований ліміт посилок за кордон планують підвищити до 1000 євро

Казна та Політика
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Неоподаткований ліміт посилок за кордон планують підвищити до 1000 євро
Неоподаткований ліміт посилок за кордон планують підвищити до 1000 євро
Поріг вартості товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, потрібно підвищити до 1000 євро.
Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев за підсумками зустрічі з бізнесом, поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками НБУ, Мінфіну та Держмитслужби.
«Обговорили питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування», — зазначив Гетманцев.
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«Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 євро. Це зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику», — пояснив він.
За словами Гетманцева, наступного тижня має відбутися ще одна зустріч з указаного питання, під час якої сторони обговорять необхідні зміни до законодавства.
Нагадуємо, наразі обов’язок для подання митної декларації бізнесом існує для товарів вартістю понад 150 євро.

Довідка Finance.ua:

  • «Нова пошта» планує до кінця 2024 року відкрити нові відділення у 18 країнах;
  • українці, як в Україні так і за кордоном, часто користуються послугами пошти. Але вони не завжди чітко знають, що і в яких кількостях можна пересилати, щоб не натрапити на вилучення посилки. 8 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову в якій оновлено перелік заборонених посилок в Україні;
  • Укрпошта знайшла спосіб доставки міжнародних посилок для обходу блокади кордону.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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