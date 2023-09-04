Укрпошта знизила вартість доставки посилок за кордон — Finance.ua

Укрпошта знизила вартість доставки посилок за кордон Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Укрпошта знизила вартість доставки посилок за кордон

В АТ «Укрпошта» розповіли про головні новації, які були введені влітку. Серед них — зниження тарифу на доставку невеликих посилок за кордон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Безкоштовне пакування

«Аби у клієнтів була можливість якомога зручніше надсилати замалі (<10×10 см) посилки та уникати неочікуваних витрат у відділенні, було вирішено упаковувати відправлення до 500 г безкоштовно. Відтак з’явився поліетиленовий „зухвалий пакет“», — сказано в повідомленні.

Його розмір — 22×30 см.

Можливість надсилати будь-які запити онлайн

З літа є змога залишати заявки на переадресацію відправлень чи їх пошук на сайті та надсилати будь-які запити на електронну адресу ukrposhta@ukrposhta.ua

Перелік можливих звернень та куди їх подавати — за посиланням

Стандартизація графіків роботи відділень

Відтепер відділення Укрпошти працюють якомога довше та відкриті у вихідні дні.

Ознайомитися з оновленими графіками роботи можна на сайті , у мобільному застосунку, через чат-бота чи у контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

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Можливість відправляти по всьому світу від 250 грн

Завдяки співпраці Укрпошти з національними поштовими операторами інших країн українцям доступні ≈660 тис. відділень по всьому світу.

Запущено нову послугу — «Дрібний пакет Prime», що актуальна для 70 країн . Її вже оцінили як підприємці, що надсилають замовлення до 2 кг, так і ті, кому важливо дешевше й швидше відправляти подарунки близьким.

Тарифи на нову послугу та переваги доставки за кордон Укрпоштою — за посиланням

Онлайн-замовлення стандартних марок для корпоративних клієнтів

У корпоративних клієнтів є змога замовляти стандартні марки онлайн будь-коли та не витрачати час на відвідини відділення.

Мінімальна сума замовлення знаків поштової оплати (ЗПО) дорівнює ціні аркуша стандартних поштових марок, що дорівнює тарифу на пересилання простого листа масою до 50 г. — 1188,00 грн. При цьому мінімальне замовлення марок будь-якого номіналу має бути не меншим за цю суму і кратним 1-му аркушу (відповідно до кількості розміщених марок в аркуші). Стосовно маркованих конвертів, то їх мінімальне замовлення повинно бути не менше 100 штук.

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Після замовлення марок клієнт отримує рахунок на електронну пошту, який можна оплатити безготівковим розрахунком. Після підтвердження оплати ЗПО буде доставлено до клієнта посилкою.

Доставка ЗПО буде здійснюватися за рахунок Укрпошти реєстрованим поштовим відправленням до відділення поштового зв’язку, що обслуговує замовника, якщо сума ЗПО не перевищує 50 тис. грн, або кур'єром на адресу замовника, якщо сума ЗПО — від 50 тис. грн.

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