«Укрпошта» почала надсилати пенсії українцям у Польщу: як оформити переказ — Finance.ua

«Укрпошта» почала надсилати пенсії українцям у Польщу: як оформити переказ
Відтепер у українців, які внаслідок російської агресії знайшли прихисток за межами України й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в Укрпошті, є можливість забирати кошти за місцем тимчасового перебування. Їх буде надіслано міжнародним поштовим переказом.
Про це повідомляє Укрпошта.
Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.
Як отримати кошти за кордоном:
1. Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:
- онлайн, зазначити всі необхідні дані;
- заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою «пенсія переказом» й надіслати на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 1 001, Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 1 001, Ukraine).
2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.
«Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява», — наголошують в Укрпошті.
Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі — в злотих).
Довідка Finance.ua:
- українці, які тимчасово перебувають в Польщі, можуть перевести свої пенсійні виплати туди. Зробити це можуть як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті хто, досяг пенсійного віку за кордоном. Для того, щоб перевести вашу українську пенсію в Польщу, потрібно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS);
- якщо ви українець, і працюєте у Польщі, — ви можете отримувати польську пенсію.
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