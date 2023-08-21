«Укрпошта» почала надсилати пенсії українцям у Польщу: як оформити переказ — Finance.ua
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«Укрпошта» почала надсилати пенсії українцям у Польщу: як оформити переказ

Особисті фінанси
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«Укрпошта» почала надсилати пенсії українцям у Польщу: як оформити переказ
«Укрпошта» почала надсилати пенсії українцям у Польщу: як оформити переказ
Відтепер у українців, які внаслідок російської агресії знайшли прихисток за межами України й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в Укрпошті, є можливість забирати кошти за місцем тимчасового перебування. Їх буде надіслано міжнародним поштовим переказом.
Про це повідомляє Укрпошта.
Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

Як отримати кошти за кордоном:

1. Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:
  • онлайн, зазначити всі необхідні дані;
  • заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою «пенсія переказом» й надіслати на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 1 001, Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 1 001, Ukraine).
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2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.
«Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява», — наголошують в Укрпошті.
Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі — в злотих).

Довідка Finance.ua:

  • українці, які тимчасово перебувають в Польщі, можуть перевести свої пенсійні виплати туди. Зробити це можуть як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті хто, досяг пенсійного віку за кордоном. Для того, щоб перевести вашу українську пенсію в Польщу, потрібно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS);
  • якщо ви українець, і працюєте у Польщі, — ви можете отримувати польську пенсію.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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