Банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти — Finance.ua
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Банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти

Валюта
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Банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти
Банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у грудні 2023 року, становив 1 млрд 330 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.
Згідно зі статистикою Нацбанку, за весь 2023 банки ввезли 9 млрд 463 млн доларів, у тому числі 7 млрд 842 млн доларів і євро еквіваленті на 1 млрд 531 млн доларів.
Банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти

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За даними НБУ, за 2023 рік із України вивезли валюти на 774 млн доларів.
Банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти
Дані НБУ свідчать, що населення України у грудні 2023 року купило у банках 1,026 млрд доларів — рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року — 1,523 млрд доларів). Загалом за 2023 рік українці купили 4,793 млрд доларів.
Середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% до 37,83 гривні.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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