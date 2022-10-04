День фінансів: військові облігації в «Дії», сповіщення про штрафи ПДР, стан українського бізнесу — Finance.ua

День фінансів: військові облігації в «Дії», сповіщення про штрафи ПДР, стан українського бізнесу Вчора 17:50

У вівторок, 4 жовтня стало відомо, як купити військові облігації в «Дії» та отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії»:

Військові облігації в Дії. З 3 жовтня З 3 жовтня з’явилася можливість купувати військові облігації без комісій у кілька тапів. Finance.ua побував на презентації і поспілкувався з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. У цьому матеріалі розповімо, як придбати військові облігації в Дії, і які сенси Мінцифри закладає у цей інструмент 👇

Військові облігації в Дії.

Також ми розповіли, як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії». Послуга отримання довідки ВПО стала доступною в додатку «Дія» 19 квітня 2022 року. З того часу нею скористалися понад 1,4 мільйона українців.

Стало відомо, що кошти з бюджету Маріуполя спрямували на купівлю військових облігацій.

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Що таке «Дитинство без війни»

Цей благодійний проєкт ініційований підприємцем Русланом Шостаком, засновником та співвласником національних торговельних мереж EVA та VARUS. Його мета — евакуація діток із України до Туреччини на період воєнних дій та забезпечення там всіх їхніх потреб. Проєкт вже підтримують декілька відомих компаній, серед яких платіжна система Visa та monobank.

Щоб допомогти дітям, достатньо придбати будь-які товари у мережах магазинів EVA та VARUS на суму від 150 гривень одним чеком, оплатити їх карткою Visa, і 5 гривень з кожної такої покупки буде перераховано на допомогу дітям.

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