Обсяг приватних грошових переказів у серпні збільшився до $1,2 млрд — Finance.ua
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Обсяг приватних грошових переказів у серпні збільшився до $1,2 млрд

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Обсяг приватних грошових переказів у серпні збільшився на 2,5% і становив 1,2 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку.
Обсяги приватних грошових переказів збільшилися на 2,5% та становили 1,2 млрд доларів.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 11.7%, інші приватні перекази, які надійшли через офіційні канали, зменшилися на 20.6%.
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Загалом офіційними каналами надіслано на 16.4% переказів менше, ніж у серпні минулого року, тоді як потік через неформальні канали збільшився на 30.8% порівняно з серпнем минулого року.
Усього за вісім місяців поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 4.2%, у тому числі:
чиста оплата праці — на 1.5%,
приватні трансферти — на 9.8%.
Нагадаємо, НБУ заборонив P2P перекази з гривневих на закордонні картки. З 5 жовтня повертається заборона на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків.
Також в НБУ повідомили, чи є підстави для здійснення нової курсової корекції.

Довідка Finance.ua:

  • 2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.
  • У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном

За матеріалами:
Українські Новини
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