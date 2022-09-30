В НБУ повідомили, чи є підстави для здійснення нової курсової корекції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В НБУ повідомили, чи є підстави для здійснення нової курсової корекції

Валюта
2207
Ситуація на готівковому валютному ринку хоч і схильна до впливу низки тимчасових факторів, залишається контрольованою, тоді як ситуація на безготівковому валютному ринку останнім часом помітно покращилася, що сприяло зростанню міжнародних резервів.
Про це заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Найбільша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, тому говорити про те, що тимчасові коливання на готівковому сегменті можуть стати підставою для курсової корекції, було б явним перебільшенням», — додав він.
Гелетій зазначив, що коли Нацбанк здійснював коригування курсу в липні, то насамперед вирішував на той час проблему накопичених макроекономічних дисбалансів, тоді як зараз така проблема є неактуальною.
«Ми очікуємо, що в міру згасання психологічного фактора та остаточного вирішення проблеми з дефіцитом (готівкової) валюти ситуація на готівковому валютному ринку покращуватиметься», — додав він.
Місце для вашої реклами
За його словами, має також збільшуватися позитивний вплив на готівковий ринок від рішень, ухвалених Нацбанком у попередні місяці. Зокрема, йдеться про надання можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит і про дозвіл банкам збільшити пропозицію готівкової валюти.
Читайте також
«До речі, ми активно відпрацьовуємо інструментарій, який дасть змогу збільшити зацікавленість громадян і бізнес у заощадженнях у гривні. Зараз ситуація значно краща, ніж у червні та липні», — додав він.
Дізнатись курси валют 🤑
Гелетій зазначив, що впевненості додає анонсована міжнародна фінансова допомога — близько $10 млрд до кінця року.
Він зазначив, що Нацбанк також сподівається на позитивне рішення щодо розширення екстреної фінансової підтримки від МВФ у рамках інструменту RFI, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько $1,4 млрд у жовтні, а також очікує рішення щодо затвердження додаткового пакета допомоги Україні на $4,5 млрд.
Читайте також
«Усі ці фактори допоможуть нам утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та зберігати офіційний курс на поточному рівні», — заявив заступник голови НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.