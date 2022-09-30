Що буде з євро: прогноз експерта (відео) — Finance.ua
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Що буде з євро: прогноз експерта (відео)

Валюта
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Індекс долара США по відношенню до кошика основних валют піднявся приблизно на 0,5%, досягнувши нового максимуму в 114,70 на азійських торгах. А євро втратив 0,45%, опустившись до 0,9550 долара, недалеко від свого останнього 20-річного мінімуму в 0,9528 долара.
Як скоро євро повернеться до попередніх позицій та про прогноз на наступний місяць розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв у новому відео.
Зі слів експерта, нині загальний тренд на поступове просідання євро. Причини такого просідання:
Основна причина — це висока інфляція в Євросоюзі на тлі загрози просідання ВВП і темпів його зростання через зростання цін на енергоносії.
«Жодна країна Європи нині не може похвалитись позитивною економічною динамікою, а обмеження споживання газу і електрики (особливо у Німеччині) призведе до того, що темпи зростання ВВП Євросоюзу будуть нижчі, ніж заплановані раніше. І таким чином це працює проти євро», — повідомив експерт.
Що буде з євро: прогноз експерта (відео)
«В США ситуація щодо інфляції теж погана, але вони мають власні енергоресурси. І це принципове питання, бо в Європі їх менше. В США є стратегічний запас платоспроможного і активного внутрішнього ринку споживання. Це головний плюс для долара. Перевага є в тому, що долар — це міжнародна валюта і також інструмент, яким працює ФРС. Найбільш швидке підвищення ставок ФРС зараз відбувається скорішими темпами, ніж це робить ЄЦБ. Тому американці виглядають більш привабливо, з точки зору світового інвестора, будь-то азіати, європейці, або самі американці», — зазначив Козирєв , - проти євро також працює війна росії з Україною біля кордонів Євросоюзу та поведінка Угорощини щодо розколу відносно санкцій проти рф".
Дізнатись більше про прогнози щодо курсу євро, долара ви можете у відео 👇
За матеріалами:
Finance.ua
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