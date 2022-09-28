Долар піднявся до нового 20-річного максимуму, фунт і євро падають до мінімумів: причини — Finance.ua

Долар піднявся до нового 20-річного максимуму, фунт і євро падають до мінімумів: причини Вчора 11:32 — Валюта

Долар піднявся до нового 20-річного максимуму, фунт і євро падають до мінімумів: причини

Нервові фінансові ринки підштовхнули долар США до нового маскимуму за два десятиліття в середу, оскільки зростання глобальних процентних ставок підживлювало занепокоєння щодо рецесії.

Про це пише Reuters.

Водночас фунт стерлінгів впав майже до історичного мінімуму через побоювання щодо планів радикального зниження податків у Британії.

Індекс долара США по відношенню до кошика основних валют піднявся приблизно на 0,5%, досягнувши нового максимуму в 114,70 на азійських торгах.

Чому долар зростає?

Невпинне зростання курсу долара відбулося в той момент, коли дохідність 10-річних казначейських облігацій США вперше з 2010 року зросла до 4%, перевищивши 4,004%. Дворічна прибутковість становила 4,2891%.

«Це поєднання впливу з Великої Британії... де прибутковість золота стала балістичною. І це перекинулося на інші ринки облігацій, тому є трохи ефекту рикошету. І, звісно, ​​... це відбувається на тлі дуже рішучого повідомлення ФРС зробити все можливе, щоб знизити інфляцію», — сказав валютний стратег в Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім.

Федеральна резервна система очолила глобальну боротьбу зі стрімкою інфляцією, нещодавно ставши ще агресивнішою, сигналізуючи про подальше значне підвищення ставок.

Фунт стерлінгів впав на 0,95% до 1,06345 дол. Він все ще зазнає серйозних втрат після падіння до історичного мінімуму в $1,0327 на початку тижня.

Головний економіст Банку Англії Хью Пілл заявив увечері, що центральний банк, ймовірно, дасть «значну політичну відповідь» на масштабні плани міністра фінансів Квасі Квартенга щодо зниження податків.

Але він додав, що центральний банк хоче дочекатися свого наступного запланованого засідання в листопаді, перш ніж зробити свій крок, скасувавши ринкові спекуляції щодо потенційного підвищення процентної ставки між засіданнями.

«У найближчій перспективі я думаю, що фунт залишатиметься досить слабким», — сказала Керол Конг, старший юрист з міжнародної економіки та валютної стратегії Банку Співдружності Австралії.

«По суті, це криза довіри. Вирішувати це буде уряд Британії, а не Банк Англії», — додала вона.

Що з іншими валютами:

Зміцнення долара підштовхнуло інші валюти до багаторічних мінімумів у середу, при цьому австралійський долар впав на 0,8% і досяг мінімуму в 0,6381 долара, що є найнижчим показником з травня 2020 року.

впав на 0,8% і досяг мінімуму в 0,6381 долара, що є найнижчим показником з травня 2020 року. Китайський юань впав до 7,2350 за долар, що є найнижчим рівнем з моменту появи таких даних у 2011 році.



впав до 7,2350 за долар, що є найнижчим рівнем з моменту появи таких даних у 2011 році. Євро втратив 0,45%, опустившисьдо 0,9550 долара, недалеко від свого останнього 20-річного мінімуму в 0,9528 долара, а спалах газової кризи в єврозоні додав похмурих перспектив для євро.



Економічна Правда За матеріалами:

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