На тлі негативних новин з росії різко зріс попит на долар — прогноз експерта — Finance.ua

На тлі негативних новин з росії різко зріс попит на долар — прогноз експерта
Через ажіотаж на тлі негативних новин з російської федерації різко зріс попит на долар, що позначається на зростанні курсу.
Про це розповів фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.
Він зазначає, що новини про «ядерку», мобілізацію та «референдуми» роз’ятрили й без того напружений валютний ринок.
Додатковий ажіотажний попит тягне курс догори в бік рівня понад 42 грн/дол.
«Ключове питання — чи це проблема браку пропозиції, чи це попит на готівку так виріс. Я прийшов до висновку, що це друге. Звичайно, дефіцит валюти є, він спостерігається з лютого, але власне зараз він більш гострий, ніж був ще в липні. Ми бачимо, що банки завозять, офіційно імпортують готівку в досить значних обсягах: понад 500 млн у серпні — це багато. Плюс Нацбанк ще в часи початку коронакризи в 2020 році накопичив ще 700-800 млн дол. у готівці, і зараз банкам продає її за безготівку для того, щоб підкріпити каси і не було браку»,
розповів фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.
Чому долар
За його словами, цікавим моментом є те, що українці надають перевагу долару.
«Він є більш популярним, і навіть на інтервенціях, які проводить НБУ, долар вигрібають повністю, 100 млн, а євро тільки частково. І тому європейську валюту можна купити в банках набагато частіше, ніж долар», — зазначив аналітик.
У ICU також наголосили, що на міжбанківському ринку попит на валюту теж зріс, що призвело до збільшення інтервенцій НБУ до 737 млн дол. — найбільшого обсягу з другого тижня липня. Проте готівковий курс і надалі «штормитиме» на новинах про спроби анексії українських територій, й психологічні чинники превалюватимуть на ринку.
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