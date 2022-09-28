На тлі негативних новин з росії різко зріс попит на долар — прогноз експерта — Finance.ua

На тлі негативних новин з росії різко зріс попит на долар — прогноз експерта Вчора 17:00 — Валюта

Через ажіотаж на тлі негативних новин з російської федерації різко зріс попит на долар , що позначається на зростанні курсу.

Про це розповів фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.

Він зазначає, що новини про «ядерку», мобілізацію та «референдуми» роз’ятрили й без того напружений валютний ринок.

Додатковий ажіотажний попит тягне курс догори в бік рівня понад 42 грн/дол.

«Ключове питання — чи це проблема браку пропозиції, чи це попит на готівку так виріс. Я прийшов до висновку, що це друге. Звичайно, дефіцит валюти є, він спостерігається з лютого, але власне зараз він більш гострий, ніж був ще в липні. Ми бачимо, що банки завозять, офіційно імпортують готівку в досить значних обсягах: понад 500 млн у серпні — це багато. Плюс Нацбанк ще в часи початку коронакризи в 2020 році накопичив ще 700-800 млн дол. у готівці, і зараз банкам продає її за безготівку для того, щоб підкріпити каси і не було браку», розповів фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.

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Чому долар

За його словами, цікавим моментом є те, що українці надають перевагу долару.

«Він є більш популярним, і навіть на інтервенціях, які проводить НБУ, долар вигрібають повністю, 100 млн, а євро тільки частково. І тому європейську валюту можна купити в банках набагато частіше, ніж долар», — зазначив аналітик.

У ICU також наголосили, що на міжбанківському ринку попит на валюту теж зріс, що призвело до збільшення інтервенцій НБУ до 737 млн дол. — найбільшого обсягу з другого тижня липня. Проте готівковий курс і надалі «штормитиме» на новинах про спроби анексії українських територій, й психологічні чинники превалюватимуть на ринку.

УНІАН За матеріалами:

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