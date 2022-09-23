До кінця місяця курс долара може сягнути 45 гривень: експерт назвав причину — Finance.ua

До кінця місяця курс долара може сягнути 45 гривень: експерт назвав причину Вчора 19:08 — Валюта

До кінця місяця курс долара може сягнути 45 гривень: експерт назвав причину

За добу курс долара в обмінних пунктах українських банків зріс на 50 копійок, досягнувши показника в 43 гривні на продаж у четвер, 22 вересня, хоча днем раніше цей показник дорівнював 42,5 грн.

Це зростання стало результатом багато в чому дій рф, чий диктатор володимир путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

Однак, на думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, головним глобальним фактором для зростання курсу долара буде регуляторна політика Федеральної резервної системи США, емітента доларів.

За словами експерта, ФРС очікувано підвищив ключову ставку на 75 б. п. до цільового діапазону 3,0% −3,25%. У результаті Індекс долара США злетів, подолавши 111 пунктів та оновивши максимум із червня 2002 року. Тобто інвестиції в американську валюту стають дедалі прибутковішими, що підвищує його обмінний курс в інших країнах, що особливо зазнають економічних проблем, наприклад, Україні.

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"Гривня продовжить слабшати, незважаючи на добрі новини про наміри західних партнерів надати Україні багатомільярдну макрофінансову допомогу.

Ситуація на валютному ринку по гривні залишатиметься напруженою, якщо бики (ринкові гравці, які скуповують акції та валюту з розрахунку на їх зростання. — Ред.) не включаться на поточному тижні, то ведмеді (гравці, які продають валюту та акції через очікування, що їх курс впаде. — Ред.) можуть посилити тиск на гривню. Але вже почалися коливання щодо валютної пари грн/дол США", — зазначає експерт.

Водночас деякі експерти вважають, що НБУ шляхом термінового розпродажу валютних резервів, що поповнилися в серпні за рахунок 3 мільярдів доларів фінансової допомоги, вдасться втримати курс долара в 43 гривні.

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