Фурса оцінив прогноз Кабміну щодо курсу долара в 2023 — Finance.ua
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Фурса оцінив прогноз Кабміну щодо курсу долара в 2023

Валюта
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Один із сценаріїв передбачає, що курс долара до кінця 2023 року досягне позначки у 50 гривень, він теоретично можливий.
Таку думку висловив інвестиційний банкір, заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, той курс долара, який закладений у державному бюджеті на 2023 рік, — це чисто математичний параметром, який необхідний для розрахунку показників.
«Що записано в бюджеті — не має ніякого значення. Щороку ми говоримо, що якийсь курс заклали в бюджеті, а він не збувся. Тому що він і не повинен збуватися. Це чисто математичний параметр, який потрібен для розрахунку бюджету. На наступний рік офіційний курс передбачений в середньому 42 грн/дол., а на кінець року 50 грн/дол. Це один з можливих сценаріїв. Теоретично він можливий», — зазначив експерт.

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За матеріалами:
УНІАН
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