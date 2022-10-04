У серпні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2 млрд — Finance.ua

У серпні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2 млрд Вчора 11:32 — Казна та Політика

У серпні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2 млрд

У серпні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 2 млрд доларів (у серпні 2021 року — 36 млн доларів).

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Профіцит сформувався завдяки високим вторинним доходам (за рахунок отримання гранту від міжнародних партнерів) і профіциту первинних доходів (через скорочення виплат за інвестиційними доходами).

Водночас значно розширилося від’ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном.

За вісім місяців 2022 року профіцит поточного рахунку становив 6.7 млрд доларів (у січні — серпні 2021 року дефіцит становив 714 млн доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 1.2 млрд доларів (за вісім місяців 2021 року зафіксовано профіцит 4.0 млрд доларів.

Експорт товарів зменшився на 47.4% (у липні — на 47.9%), їх імпорт скоротився на 22.1% (у липні — на 21.6%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів збільшився на 16.0%, а їх імпорт — на 1.7%.

Обсяги експорту товарів становили 3.1 млрд доларів. Найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів — на 78.3% (порівняно з липнем 2022 року — на 12.2%). Також знизився експорт за всіма іншими основними товарними групами.

Обсяги імпорту товарів становили 4.8 млрд доларів. Енергетичний імпорт скоротився на 23.7% (до липня — на 11.1%). Неенергетичний імпорт скоротився на 21.6% (до липня зріс на 6.0%).

Дефіцит торгівлі послугами становив 1.1 млрд доларів (у серпні 2021 року профіцит становив 275 млн доларів): експорт послуг скоротився на 22.6%, тоді як зростання імпорту послуг оцінено в 1.7 раза. Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів — у 2.9 рази.

Натомість імпорт усіх інших послуг скоротився на 42.5%.

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 3.2 млрд доларів (у серпні 2021 року — 126 млн доларів).

Планове погашення боргу перед МВФ становило 130 млн доларів.

Станом на 1 серпня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив 25.4 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.0 місяців.

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