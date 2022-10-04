Кошти з бюджету Маріуполя спрямували на купівлю військових облігацій — Finance.ua
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Кошти з бюджету Маріуполя спрямували на купівлю військових облігацій

Казна та Політика
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Кошти з бюджету Маріуполя спрямували на купівлю військових облігацій
Кошти з бюджету Маріуполя спрямували на купівлю військових облігацій
Перехідні кошти бюджету Маріуполя з минулого року у розмірі понад 600 млн грн спрямовані на купівлю військових держоблігацій.
Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради у телеграм-каналі.
«Розміщення коштів бюджету на депозит під військові облігації дозволяє, з одного боку, підтримати наших захисників, а з іншого — зберегти бюджетні кошти до того часу, коли ми повернемося у вільний український Маріуполь та розпочнемо великий процес відродження міста», — прокоментував міський голова Вадим Бойченко.
Відповідне рішення оформлене розпорядженням мера Бойченка за погодженням із головою військової адміністрації Донецької області Павлом Кириленком.
За даними Нацбанку, на 3 жовтня територіальні громади володіли держоблігаціями на суму 971,53 млн грн порівняно із 728,41 млн грн на початок вересня і 98,61 млн грн на початок березня.

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Фінансовий клуб
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