НБУ надав банкам ще $95 млн і 1 млн євро готівкової валюти — Finance.ua
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НБУ надав банкам ще $95 млн і 1 млн євро готівкової валюти

Валюта
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НБУ надав банкам ще $95 млн і 1 млн євро готівкової валюти
НБУ надав банкам ще $95 млн і 1 млн євро готівкової валюти
Національний банк у понеділок, 3 жовтня, провів ще дві операції з обміну готівкової іноземної валюти на безготівкову для підкріплення нею кас: банки отримали $95 млн та 1 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.
НБУ запропонував до обміну на готівкову валюту 100 млн дол. США та 100 млн євро. До участі традиційно були запрошені 14 системно важливих банків.
Результати операцій:
  • з обміну доларів США: участь взяли 8 банків. Сума за підсумками проведеного обміну склала 95 млн дол. США;
  • з обміну євро: участь взяв один банк, який здійснив обмін на суму 1 млн євро.

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Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну. Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях.
«Національний банк України здійснюватиме відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти. Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить 7,1 млрд дол. США, тоді як на початку війни він був меншим (5,9 млрд дол. США)», — зазначили в Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк збільшив щомісячний ліміт в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити до 100 тис. грн;
  • також Нацбанк з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків;
  • за словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, закладений в проєкті державного бюджету курс у 50 гривень за долара на кінець 2023 року — це технічний показник.

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За матеріалами:
Finance.ua
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