Курс 50 гривень за долар у бюджеті-2023 - це технічний показник, - НБУ — Finance.ua
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Курс 50 гривень за долар у бюджеті-2023 - це технічний показник, - НБУ

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Закладений в проєкті державного бюджету курс у 50 гривень за долара на кінець 2023 року — це технічний показник. Водночас його публікація зумовила негативний вплив на ринок.
Про це повідомляється в інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія агентству «Інтерфакс-Україна».
«Курс, закладений у бюджет, не є цільовим показником для НБУ чи ринку, це абсолютно технічний показник», — сказав Гелетій.
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Водночас заступник голови НБУ вважає, що оголошення курсу зіграло свою психологічну роль, «при тому що фактично це просто розрахунковий показник, який не є визначальним для ринку».
«На нашу думку, краще відійти від практики публікації курсу в бюджеті на кінець року та публікувати середній прогнозний курс», — додав він.
Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс і 42,2 гривні за долар, та 50 гривень за долара на грудень 2023 року.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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