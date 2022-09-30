Курс 50 гривень за долар у бюджеті-2023 - це технічний показник, - НБУ — Finance.ua

Курс 50 гривень за долар у бюджеті-2023 - це технічний показник, - НБУ Вчора 17:00 — Валюта

Закладений в проєкті державного бюджету курс у 50 гривень за долара на кінець 2023 року — це технічний показник. Водночас його публікація зумовила негативний вплив на ринок.

Про це повідомляється в інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія агентству « Інтерфакс-Україна ».

«Курс, закладений у бюджет, не є цільовим показником для НБУ чи ринку, це абсолютно технічний показник», — сказав Гелетій.

Водночас заступник голови НБУ вважає, що оголошення курсу зіграло свою психологічну роль, «при тому що фактично це просто розрахунковий показник, який не є визначальним для ринку».

«На нашу думку, краще відійти від практики публікації курсу в бюджеті на кінець року та публікувати середній прогнозний курс», — додав він.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс і 42,2 гривні за долар, та 50 гривень за долара на грудень 2023 року.

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