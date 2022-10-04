Як придбати військові облігації в "Дії" (відео) — Finance.ua
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Як придбати військові облігації в "Дії" (відео)

Казна та Політика
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Вже з третього жовтня в Україні можна купляти військові облігації в електронному сервісі державних послуг «Дія».
«Останні 3 роки ми робили спілкування українців із державою простим, зручним і швидким. Зараз ми надаємо людям можливість допомогти державі у надскладні часи так само просто і зручно, придбавши військові облігації в Дії. Вони підтримують Збройні Сили, які знищують ворога та деокуповують міста. Це ваш внесок, що працює на перемогу», — повідомив вчора віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як це працює
Купуєте облігації в Дії, підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу.
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Вартість однієї облігації від 900 грн.
Яку кількість можна придбати
Обмежень у кількості немає, ви можете придбати скільки завгодно і підтримати наших військових. Банки, де можна придбати (станом на 3 жовтня): Альфа-Банк; Укргазбанк та Bond UA.
Куди надійдуть виплати
Виплати надійдуть на картку єПідтримка.
Терміни
  • дати виплат — на строк до 1,5 року;
  • відсотки доходу — від 11 до 16 відсотків річних;
  • назви на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.
Дія не продає облігації самостійно. Застосунок лише допомагає придбати облігації в одного із партнерів — банків та ліцензованих брокерів.
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Як купити облігації в Дії?
  • Оновіть застосунок до останньої версії;
  • у Послугах знайдіть Військові облігації;
  • оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
  • виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;
  • вкажіть кількість облігацій;
  • введіть контактні дані та оберіть картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;
  • перевірте та відправте запит до обраного партнера;
  • підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;
  • очікуйте на сповіщення від Дії. Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.
Дія повідомить, коли облігації надійдуть на ваш рахунок у цінних паперах.

Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі

За матеріалами:
Finance.ua
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