Як придбати військові облігації в "Дії" (відео) — Finance.ua

Як придбати військові облігації в "Дії" (відео) Вчора 11:04 — Казна та Політика

Вже з третього жовтня в Україні можна купляти військові облігації в електронному сервісі державних послуг «Дія».

«Останні 3 роки ми робили спілкування українців із державою простим, зручним і швидким. Зараз ми надаємо людям можливість допомогти державі у надскладні часи так само просто і зручно, придбавши військові облігації в Дії. Вони підтримують Збройні Сили, які знищують ворога та деокуповують міста. Це ваш внесок, що працює на перемогу», — повідомив вчора віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як це працює

Купуєте облігації в Дії, підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу.

Вартість однієї облігації — від 900 грн.

Яку кількість можна придбати

Обмежень у кількості немає, ви можете придбати скільки завгодно і підтримати наших військових. Банки, де можна придбати (станом на 3 жовтня): Альфа-Банк Укргазбанк та Bond UA

Куди надійдуть виплати

Виплати надійдуть на картку єПідтримка.

Терміни

дати виплат — на строк до 1,5 року;

відсотки доходу — від 11 до 16 відсотків річних;

назви на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Дія не продає облігації самостійно. Застосунок лише допомагає придбати облігації в одного із партнерів — банків та ліцензованих брокерів.

Як купити облігації в Дії?

Оновіть застосунок до останньої версії;

у Послугах знайдіть Військові облігації;

оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;

виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;

вкажіть кількість облігацій;

введіть контактні дані та оберіть картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;

перевірте та відправте запит до обраного партнера;

підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;

очікуйте на сповіщення від Дії. Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.

Дія повідомить, коли облігації надійдуть на ваш рахунок у цінних паперах.

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