Як придбати військові облігації в "Дії" (відео) — Finance.ua

Як придбати військові облігації в "Дії" (відео)
Вже з третього жовтня в Україні можна купляти військові облігації в електронному сервісі державних послуг «Дія».
«Останні 3 роки ми робили спілкування українців із державою простим, зручним і швидким. Зараз ми надаємо людям можливість допомогти державі у надскладні часи так само просто і зручно, придбавши військові облігації в Дії. Вони підтримують Збройні Сили, які знищують ворога та деокуповують міста. Це ваш внесок, що працює на перемогу», — повідомив вчора віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як це працює
Купуєте облігації в Дії, підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу.
Вартість однієї облігації — від 900 грн.
Яку кількість можна придбати
Обмежень у кількості немає, ви можете придбати скільки завгодно і підтримати наших військових. Банки, де можна придбати (станом на 3 жовтня): Альфа-Банк; Укргазбанк та Bond UA.
Куди надійдуть виплати
Виплати надійдуть на картку єПідтримка.
Терміни
- дати виплат — на строк до 1,5 року;
- відсотки доходу — від 11 до 16 відсотків річних;
- назви на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.
Дія не продає облігації самостійно. Застосунок лише допомагає придбати облігації в одного із партнерів — банків та ліцензованих брокерів.
Як купити облігації в Дії?
- Оновіть застосунок до останньої версії;
- у Послугах знайдіть Військові облігації;
- оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;
- вкажіть кількість облігацій;
- введіть контактні дані та оберіть картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;
- перевірте та відправте запит до обраного партнера;
- підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;
- очікуйте на сповіщення від Дії. Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.
Дія повідомить, коли облігації надійдуть на ваш рахунок у цінних паперах.
Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі
Поділитися новиною