На порталі «Дія» запрацює програма «єОселя»: у Мінцифри назвали терміни — Finance.ua

На порталі «Дія» запрацює програма «єОселя»: у Мінцифри назвали терміни Вчора 16:01 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» запрацює програма «єОселя»: у Мінцифри назвали терміни

Міністерство цифрової трансформації зараз розробляє послугу доступного кредитування для українців «єОселя» на порталі «Дія».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки у Телеграмі

«єОселя — це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах», — сказано в повідомленні.

Як заявили у Мінцифри, програма запрацює у 20-х числах жовтня. Наразі ж у застосунку послуги ще немає.

Вже п’ять банків інтегровано у програму: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк.

У цьому році учасниками програми зможуть стати соціальні категорії:

військові та правоохоронці;

медики;

працівники освіти;

науковці.

З початку 2023-го року подати заявку у єОселі зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабінет Міністрів ухвалив дві постанови, які дозволять запустити оновлену програму пільгового іпотечного кредитування з жовтня;

в рамках програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо людина хоче купити щось більше за площею, доведеться доплатити за це самостійно;

люди, які залишилися без роботи не зможуть претендувати на іпотеку до моменту працевлаштування.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.