На порталі «Дія» запрацює програма «єОселя»: у Мінцифри назвали терміни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На порталі «Дія» запрацює програма «єОселя»: у Мінцифри назвали терміни

Особисті фінанси
747
На порталі «Дія» запрацює програма «єОселя»: у Мінцифри назвали терміни
На порталі «Дія» запрацює програма «єОселя»: у Мінцифри назвали терміни
Міністерство цифрової трансформації зараз розробляє послугу доступного кредитування для українців «єОселя» на порталі «Дія».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки у Телеграмі.
«єОселя — це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Як заявили у Мінцифри, програма запрацює у 20-х числах жовтня. Наразі ж у застосунку послуги ще немає.
Вже п’ять банків інтегровано у програму: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк.
У цьому році учасниками програми зможуть стати соціальні категорії:
  • військові та правоохоронці;
  • медики;
  • працівники освіти;
  • науковці.

Як працює шеринг документів у Дії 📳

З початку 2023-го року подати заявку у єОселі зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Кабінет Міністрів ухвалив дві постанови, які дозволять запустити оновлену програму пільгового іпотечного кредитування з жовтня;
  • в рамках програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо людина хоче купити щось більше за площею, доведеться доплатити за це самостійно;
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.