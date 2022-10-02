Іпотека під 3% стартує з жовтня: хто може скористатись - думка експертів — Finance.ua

Іпотека під 3% стартує з жовтня: хто може скористатись - думка експертів Вчора 15:02 — Нерухомість

З жовтня в Україні стартує програма «Доступна іпотека» під 3%. Скористатися пільговими умовами купівлі житла вже цього року зможуть силовики, ветерани, внутрішньо переміщені особи, медики та педагоги.

Хто першим може скористатися програмою

Перша категорія — військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей.

Друга категорія — медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я, педагогічні, наукові працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності.

Третя категорія — ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Четверта категорія — внутрішньо переміщені особи.

Умови отримання пільгової іпотеки

З 2023 року скористатися умовами програми зможуть й інші категорії громадян, але за ставкою 7% річних. За умовами програми іпотечний кредит можна буде оформити на строк до 20 років. Початковий внесок — від 20%. Одноразова комісія — 0,5% від суми кредиту. Придбати нерухомість за програмою кредитування можна буде як на вторинному, так і на первинному ринку.

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Умовами програми можуть скористатися всі громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 квадратного метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 квадратний метр — на кожного наступного члена сім’ї.

З боку держави масове іпотечне кредитування забезпечить ПрАТ «Укрфінжитло» через уповноважені банки.

Важливий нюанс: заявку на участь в програмі можна буде офоhмити виключно через додаток «Дія».

Чи працюватиме програма на практиці

На думку начальниці управління по роботі з партнерами «Глобус Банка» Катерини Личаної, програма, швидше за все, буде ще доопрацьовуватись. Так, зокрема, заявлено про можливість кредитування на первинному та вторинному ринках. При цьому зараз є обмеження НБУ на зняття готівкових коштів з поточних рахунків до 100 тисяч гривень на день, що обмежить реалізацію програми для вторинного ринку.

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Крім того, в програмі чітко прописано, що заявку можна оформити виключно через додаток «Дія». Це чудова ініціатива, але треба брати до уваги, що не всі громадяни мають смартфони для встановлення цього додатку. Тому було б непогано, щоб клієнт мав можливість подати документи безпосередньо у відділенні банку.

Ринок нерухомості вторинного і первинного житла зараз неактивний. програма ж може стимулювати розвиток ринку нерухомості. Активізація первинного ринку стимулюватиме економіку — це і податки, і робочі місця, і розвиток супутніх сфер — виробництва будівельних матеріалів, меблевої промисловості та інших.

Так, за рік роботи за програмою «Доступна іпотека 7%» було видано 1,8 тисячі кредитів на суму майже 1,8 мільярда гривень. Експертка переконана, що програма кредитування під 3% буде не менш успішною.

По-перше, в програмі змінено форму розрахунку кількості квадратних метрів на сім’ю. Отже, кількість громадян, які зможуть скористатись цією програмою, має збільшитись.

По-друге, виділено категорії громадян (в т.ч. військові, медики, педагоги та ВПО), які можуть претендувати на знижену відсоткову ставку.

По-третє, було заявлено, що для первинного ринку буде розширено перелік схем фінансування. Це також дуже позитивний фактор, бо учасниками цієї програми зможе стати більша кількість забудовників.

Експертне «Проти»

Не настільки оптимістичний в оцінках перспектив програми іпотечного кредитування під 3% виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На його думку, найбільший ризик подібних програм полягає у спадковості зобов’язань держави на тривалий період часу.

Щодо реальних цифр. На сьогодні в Україні ставка рефінансування НБУ складає 25%, ставки за кредитами банків — близько 30% річних. Ставки можуть коливатися в залежності від інфляції. За умовами ж програми, іпотека надаватиметься під пільгову відсоткову ставку 3% річних. Тобто кожен рік на кожного отримувача іпотеки держава має виділяти кошти для погашення різниці відсоткових ставок.

Іпотека добре працює за умови низької ставки рефінансування, низької ставки по банківських кредитах і низької інфляції. Але коли в поточному році прогнозують інфляцію на рівні 30%, в наступному році — теж 30%, а іпотечний кредит видається під 3%, то виникають питання щодо потенційних ризиків фінансування такої кредитної програми. Умовно кажучи, на мільйоні гривень держава має платити 270 тисяч в якості компенсації процентів банкам.

Крім того, особливість заключення кредитних договорів під іпотеку полягає в тому, що заключаються декілька договорів: окремо — договір з банком про надання кредиту під ринкову ставку, окремо — договір з відповідним державним органом на відшкодування відсоткової ставки. Отже, це має бути тристороння угода. Якщо ж держава з якоїсь причини не передбачить кошти в державному бюджеті на відшкодування різниці за ставками по кредиту (а такі випадки бували), то хто погашатиме цю різницю?

Найбільша потенційна проблема програми пільгового іпотечного кредитування — це стабільність і передбачуваність стану справ в державі.

До слова, це проблема не лише програми пільгових іпотечних кредитів, але й програми кредитування бізнесу «5-7-9», і програми кредитування аграріїв під нульову ставку, й інших подібних програм. Але ж термін дії цих програм — всього декілька років. А у випадку з пільговою іпотекою мова йде про період у 20 років.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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