Забудовники повернули у продаж десятки новобудов, але чи є на них попит — Finance.ua

Забудовники повернули у продаж десятки новобудов, але чи є на них попит Вчора 09:23 — Нерухомість

Забудовники повернули у продаж десятки новобудов, але чи є на них попит, www.freepik.com

Девелопери та Держстат звітують про відновлення будівництва житла в регіонах, що не охоплені бойовими діями. Проте кількість угод на ринку первинної нерухомості становить близько 10% від довоєнного часу.

Про це пише Forbes.

Держстат оприлюднив показники будівництва нового житла у першому півріччі, протягом якого в Україні було введено в експлуатацію 2,4 млн кв. м новобудов. Це на 54% менше, ніж у січні — червні 2021-го.

Темпи будівництва справді пожвавилися у другому кварталі: забудовники відновили роботи зі зведення 15 600 квартир. Для порівняння: у січні — березні аналогічний показник становив 17 200 квартир — майже всі збудовано у січні та лютому, тобто до початку російського вторгнення.

Як оживають будмайданчики

У вересні приблизно на двох третинах київських будівельних майданчиків (856 ЖК із майже 1300, які зводилися у лютому) велися активні роботи, свідчать дані сервісу ЛУН.

Більшість київських забудовників відновили роботу ще у квітні-травні.

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Станом на кінець серпня квартири продавали у 168 київських ЖК. У першу чергу відновилися об’єкти, де на момент вторгнення вже було продано понад 60–70% квартир. Нові проєкти практично всюди заморожені.

Скільки коштує квартира у новобудові

Квартири у новобудовах, судячи із задекларованих на сайтах цін, подорожчали у гривні на 25–35% порівняно з довоєнним рівнем.

У столиці метр нового житла в середньому коштує 48 200 грн — на 12 400 грн (або на 25%) більше, ніж пів року тому, порахували аналітики ЛУН. Найбільший приріст за час війни показав Ужгород: нове житло у регіоні подорожчало на 55%, або 14 200 грн за кв. м, до 39 700 грн. Не внаслідок збільшення маржі забудовників.

Яке житло і за скільки купують українці

Незважаючи на зростання собівартості, ціни, за якими відбуваються угоди на ринку, часто на рівні або навіть нижчі від довоєнних. Причина — попит украй низький. Станом на початок вересня актуальний попит становить лише 7–10% від довоєнного рівня.

Кількість угод на ринку становить близько 10–15% від довоєнного показника. Покупці цікавляться в першу чергу готовим та недорогим житлом.

Забудовники пропонують потенційним покупцям дисконти та акційні пропозиції за умови 100% оплати або ж розтермінування на 3-7 років з фіксацією ціни.

Втім, більшість потенційних покупців схильні відкласти придбання житла як мінімум до завершення опалювального сезону — перш за все через ризики атак росії по цивільній інфраструктурі.

Допоки активна фаза війни не завершиться, очікувати масового зростання попиту на нерухомість не варто, констатує президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе. Водночас він наголошує, що через війну країна має дефіцит житла обсягом не менше 50 млн кв. м і на відбудову піде понад пʼять років. Тож людям потрібно буде десь жити, попит зростатиме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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