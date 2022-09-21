В Україні зміниться модель оподаткування під час продажу нового житла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зміниться модель оподаткування під час продажу нового житла

Нерухомість
1244
В Україні зміниться модель оподаткування під час продажу нового житла
В Україні зміниться модель оподаткування під час продажу нового житла, www.freepik.com
У вівторок, 20 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7683, який зменшує податкове навантаження при продажі нової нерухомості
Про це повідомила ініціаторка законопроєкту, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
«Цей документ пов’язаний з раніше ухваленим законопроєктом № 5091 і продовжує розпочату нами реформу будівельного ринку. Ми створюємо умови для збільшення обсягу будівництва та полегшення доступу до нового житла. Це особливо важливо в умовах російської агресії, коли мільйони українців втратили свої домівки», — сказала Шуляк.
Також, за її словами, законопроєкт допоможе навести лад у будівельній галузі, зокрема легалізувати ринок торгівлі майбутніми об’єктами нерухомості та уникнути шахрайства з ПДВ.

Що змінюється

Відтепер продаж нерухомості, зокрема й недобудованої, звільняється від сплати ПДФО, якщо майнове право на неї зареєстровано на користь покупця та за неї сплачено хоча б частково. Крім того, ПДФО сплачується виключно з різниці між сумами купівлі та продажу нерухомості.
Крім того, законопроєкт включає до переліку операцій з «першого постачання житла» купівлю-продаж неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості.
А податок із забудовників та девелоперів стягується лише за наявності доходу.

Довідка Finance.ua:

  • від початку повномасштабної війни ціни на житло в західних областях України зросли від 10 до 80% залежно від ринку та міста. Одна із причин — внутрішні переселенці. Тому найбільшим попитом користується готове житло — воно дорожчає, а вже за ним підтягується й первинний ринок нерухомості;
  • враховуючи темпи будівництва в Україні в довоєнні роки, де об’єми ринку складали $3-4 млрд на рік, відбудова лише втраченого житлового фонду затягнеться не на роки, а на понад десять років;
  • що відбувається з купівлею-продажом нерухомості зараз та які юридичні зміни привнесла війна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.