В Україні зміниться модель оподаткування під час продажу нового житла — Finance.ua

В Україні зміниться модель оподаткування під час продажу нового житла Вчора 12:01 — Нерухомість

В Україні зміниться модель оподаткування під час продажу нового житла, www.freepik.com

У вівторок, 20 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7683, який зменшує податкове навантаження при продажі нової нерухомості

Про це повідомила ініціаторка законопроєкту, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Цей документ пов’язаний з раніше ухваленим законопроєктом № 5091 і продовжує розпочату нами реформу будівельного ринку. Ми створюємо умови для збільшення обсягу будівництва та полегшення доступу до нового житла. Це особливо важливо в умовах російської агресії, коли мільйони українців втратили свої домівки», — сказала Шуляк.

Також, за її словами, законопроєкт допоможе навести лад у будівельній галузі, зокрема легалізувати ринок торгівлі майбутніми об’єктами нерухомості та уникнути шахрайства з ПДВ.

Що змінюється

Відтепер продаж нерухомості, зокрема й недобудованої, звільняється від сплати ПДФО, якщо майнове право на неї зареєстровано на користь покупця та за неї сплачено хоча б частково. Крім того, ПДФО сплачується виключно з різниці між сумами купівлі та продажу нерухомості.

Крім того, законопроєкт включає до переліку операцій з «першого постачання житла» купівлю-продаж неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості.

А податок із забудовників та девелоперів стягується лише за наявності доходу.

Довідка Finance.ua:

від початку повномасштабної війни ціни на житло в західних областях України зросли від 10 до 80% залежно від ринку та міста. Одна із причин — внутрішні переселенці. Тому найбільшим попитом користується готове житло — воно дорожчає, а вже за ним підтягується й первинний ринок нерухомості;

враховуючи темпи будівництва в Україні в довоєнні роки, де об’єми ринку складали $3-4 млрд на рік, відбудова лише втраченого житлового фонду затягнеться не на роки, а на понад десять років;

що відбувається з купівлею-продажом нерухомості зараз та які юридичні зміни привнесла війна.



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