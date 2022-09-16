Про які обмеження та зміни варто знати при операціях з нерухомістю — Finance.ua

Про які обмеження та зміни варто знати при операціях з нерухомістю Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Про які обмеження та зміни варто знати при операціях з нерухомістю

З початком повномасштабної війни держава, захищаючи інформацію, закрила всі доступи до реєстрів речових прав на нерухоме майно, реєстри будівельної діяльності, публічної кадастрової карти. Що відбувається з купівлею-продажом нерухомості зараз та які юридичні зміни привнесла війна — розповіла адвокат та керуючий партнер Olsten partners law company Олеся Романенко під час прес-ланчу, організованим командою Looqme

«Протягом березня-квітня ми не могли бачити інформацію, продавати, відчужувати, реєструвати право власності і та виконувати іншу діяльність. Потім повноваження відновилися, але з певними обмеженнями», — зазначила фахівчиня.

Юридичні новели ринку нерухомості під час війни

Не всім нотаріусам дозволено проводити матеріальні дії щодо відчуження об’єктів нерухомого майна, а також проводити державну реєстрацію прав. Перелік нотаріусів, яким дозволено це здійснювати, розміщений на сайті Міністерства юстиції.

Заборонено укладати договір купівлі-продажу, якщо з моменту державної реєстрації пройшло менше одного місяця.

З’явилися обмеження на продаж нерухомості на підставі довіреності, якщо з моменту її видачі минуло більше одного місяця.

Прийнято Закон «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Тепер для того, щоб забудовник міг продати інвестору ще не збудовану квартиру, він спочатку повинен зареєструвати цей об’єкт (тобто право на цю квартиру як об’єкт житлової нерухомості) в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Таким чином інвестори будуть захищені від повторних перепродажів.



Договір з повним поверненням коштів може бути розірваний, якщо забудовник затримує введення будівлі в експлуатацію більше ніж на 6 місяців.



Створено реєстр пошкодженого та втраченого житла. Це можливість зробити перепис майна, щоб потім була можливість державою відшкодовувати це майно та житло.



На період воєнного часу і протягом одного року після закінчення війни будівництво будинків: індивідуальних, житлових, садових, дачних, також будівель і споруд не вище двох поверхів і площею до 500 м² може відбуватися без будівельного паспорту.



Один із найскладніших етапів у будівництві — погодження містобудівних умов. На сьогодні, якщо протягом 10 днів орган архітектури і будівництва не надав містобудівні умови або або відмову у їхньому наданні, на одинадцятий день такі умови вважаються невиданими і особа може будувати без них, не порушуючи при цьому законодавства.



Спрощені вимоги до якості будівельних матеріалів і ведення будівельної діяльності. Щоб будувати, зараз не потрібно мати ліцензію — достатньо подати декларацію до органу місцевого самоврядування і отримати право будувати (порядок діятиме на час війни і три місяці після завершення).



Крім того, вносяться зміни до державних будівельних норм.



Довідка Finance.ua:

експерти відмічають, що за місяць вартість оренди зросла у всіх областях України, окрім Кіровоградської області (там середня ціна на оренду впала на 20%). Найбільше зросли ціни на оренду у Київській та Черкаській обл. (+40%), а також Рівненській обл. (+32%). Детальніше про ціни на оренду та купівлю квартир — читайте тут;

у червні уряд оновив умови діяльності нотаріусів в умовах воєнного стану та, зокрема, підходи до посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості. Що змінилося — розповіли експерти Бюро безоплатної правової допомоги.



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