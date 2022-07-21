Продаж нерухомого майна під час воєнного стану: які особливості діють — Finance.ua

Продаж нерухомого майна під час воєнного стану: які особливості діють 21.07.2022, 09:02 — Нерухомість

Продаж нерухомого майна під час воєнного стану: які особливості діють, www.freepik.com

У червні уряд оновив умови діяльності нотаріусів в умовах воєнного стану та, зокрема, підходи до посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

У разі укладання договору купівлі-продажу, обміну чи дарування нерухомості під час воєнного стану забороняється перепродавати, дарувати чи іншим чином відчужувати таке майно протягом місяця з дня державної реєстрації права власності на нього.

Посвідчити договори купівлі-продажу, обміну, дарування можуть лише нотаріуси, що включені до Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Актуальний перелік при цьому можна знайти на сайті Мін’юсту

Зміни з червня

З червня укласти договір купівлі-продажу квартири, будинку, іншої нерухомості можна не лише за місцезнаходження такої нерухомості. Тож, наразі посвідчити договір купівлі-продажу нерухомого майна можна у нотаріусів з наведеного вище Переліку:

за зареєстрованим місцем проживання («пропискою») покупця або продавця;

за місцем знаходження такого майна;

за місцем знаходження юридичної особи, якщо покупцем або продавцем виступає товариство, підприємство тощо.

З червня також дозволено посвідчувати договори купівлі-продажу нерухомості, яка знаходиться в районах бойових дій, що включені до Переліку територій обмеженого доступу.

Зробити це знов-таки мають право лише нотаріуси, що включені до Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна, щоправда, незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Укладання договору про відчуження нерухомого майна

Укласти договори про відчуження нерухомого майна (купівлю-продаж, обмін тощо) дозволено на підставі довіреності, однак лише за умови, що вона містить опис відповідних повноважень представника та зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей. При цьому на день підписання відповідного договору має пройти не більше 1-го місяця з дня посвідчення такої довіреності нотаріусом або не більше 2-х місяців, якщо її було посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або уповноваженим органом іноземної держави.

Якщо пройшло більше часу, представнику необхідно буде надати нотаріусу заяву від власника нерухомості про підтвердження дії довіреності. При цьому справжність підпису на такій заяві має бути засвідчено нотаріусом (не раніше ніж за 7 календарних днів) або консульською установою (дипломатичним представництвом) України, іноземною установою (не раніше ніж за 1 місяць до дня укладення відповідного договору).

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