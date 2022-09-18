У західних регіонах України зростають ціни на житло: портрет покупця — Finance.ua

У західних регіонах України зростають ціни на житло: портрет покупця Вчора 12:14 — Нерухомість

Від початку повномасштабної війни ціни на житло в західних областях України зросли від 10 до 80% залежно від ринку та міста. Одна із причин — внутрішні переселенці. Тому найбільшим попитом користується готове житло — воно дорожчає, а вже за ним підтягується й первинний ринок нерухомості.

Про це пише mind.ua

Де зростають ціни?

Основні міста на заході України, які прийняли велику кількість внутрішніх переселенців та де зросли ціни на житло, — це Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк, Хмельницький, Чернівці.

У Львові та області середня ціна за квадратний метр на первинному ринку нерухомості у березні 2022 року була 26 200 грн, тоді як у серпні вже становила 34 600 грн.

Така ж ситуація, зокрема, на первинному ринку в Ужгороді — 27 000 грн проти 39 800 і у Чернівцях — 23 900 грн проти 32 700.

Ціни зростають у Карпатському регіоні (Буковель, Яблуниця, Татарів, Поляниця), каже член Асоціації фахівців з нерухомості України у Івано-Франківській області й рієлтор Сергій Сливка. За його словами, у березні—квітні багато будівельних майданчиків у регіоні зупинилися. Але спостерігався наплив платоспроможних переселенців, тому деякі забудовники майже не припиняли робіт, а ціни притримували на довоєнному рівні.

«Але треба врахувати зростання курсу долара — у середньому він піднявся на 15–20% на первинному ринку станом на кінець літа. У гривневому еквіваленті відбулося зростання цін на 40%», — розповідає Сливка.

Рієлтор додає, що після «буму» був період «затишшя», коли бойові дії перенеслися східніше від Києва та Чернігова. За словами Сливки, тоді якась частина переселенців від’їхала, «все заспокоїлося і значно впала оренда у регіоні».

Рієлтор Віталій Оробець зазначає, що через війну ціни збільшилися і на первинному ринку нерухомості Івано-Франківська. За його словами, потреба в житлі сьогодні ще більша, ніж було до війни, відповідно і активність покупців потроху зростає.

«Ціна житла, що пропонується до продажу, вже перевищила довоєнний рівень. Зараз вартість однокімнатної квартири на первинному ринку сягає від $650/кв. м і вище, тоді як до початку повномасштабної війни ціни були у межах $500/кв. м» — каже він. Таким чином, ціна зросла на 30%.

За даними рієлтора, ціни на вторинному ринку зросли на 15–20% від довоєнних. При цьому покупці віддають перевагу готовому житлу, де можна почати жити «тут і зараз».

Віталій Оробець додає, що вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку сягає від $800/кв. м і вище, тоді як у 2021 році вартість такої квартири становила від $650—700/кв. м.

Чому саме дорожчає житло на заході України?

На зростання цін вплинули три чинники.

Велика кількість переселенців, які оселилися у містах та навіть сільській місцевості — районах, які ніколи не відзначалися бумом попиту на нерухомість. Для того, щоб вирішити тимчасове питання з житлом, переселенці викуповували досить пристойні будинки в селі, «де йшов процес занепаду», каже Сергій Сливка.

Читайте також Київ сформує фонд житла, яке здаватимуть містянам та переселенцям

У структурі попиту на українські новобудови 20–28% припадає на киян. Найбільший інтерес мешканці столиці виявляють до новобудов Вінницької (29%), Закарпатської (28%) та Черкаської (28%) областей, констатує «ЛУН».

При цьому на Львівщині 53% попиту становлять жителі Львова та області, 21% — кияни, 12% — жителі інших областей, 14% — інших країн.

«Відпали» регіони, які останніми роками відзначалися бумом на нерухомість, — Одеський та Київський.

«Переселенці, які перебували в нас протягом березня та квітня, вирішували одразу два питання: перше — питання безпеки, друге — інвестиції в житло. Тобто в цьому регіоні є дохідність від нерухомості шляхом операційної діяльності, наприклад, здавання в оренду — в середньому 10% річних», — зазначає Сергій Сливка.

На думку Сергія Сливки, надалі ціна однозначно підійматиметься через інфляцію та зростання вартості будівельних матеріалів. Він додає, що за останній місяць зайшли дуже багато інвесторів у пошуках нових проєктів. «Буковель і все, що навколо Буковеля, чекає зростання і цін, і пропозицій, і попиту», — резюмує Сливка.

Але справжнього буму в попиті на нерухомість експерти чекають у повоєнний період. «Оскільки Україна заявила про себе на міжнародній арені як сильна країна, здатна оборонятися, попит на житло може стати справжнім бумом після перемоги», — додає Оробець.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.