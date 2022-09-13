Київ сформує фонд житла, яке здаватимуть містянам та переселенцям — Finance.ua

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Київ сформує фонд житла, яке здаватимуть містянам та переселенцям

Нерухомість
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Київ сформує фонд житла, яке здаватимуть містянам та переселенцям
Київ сформує фонд житла, яке здаватимуть містянам та переселенцям
Столиця сформує фонд житла територіальної громади. Протягом місяця місто розробить детальний порядок отримання такого житла.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Як зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, для цього місто збільшило статутний капітал комунального підприємства «Фінансова компанія «Житло-інвест» на 2 млрд грн. Відповідне рішення ухвалила Київрада.
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«Місто прийняло рішення про закупівлю за рахунок міського бюджету житла, яке буде власністю територіальної громади міста. Питання забезпечення житлом містян та вимушених переселенців можна буде вирішити за рахунок здачі в оренду цього житла. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда з правом викупу», — зазначив Вячеслав Непоп.
За словами заступника голови КМДА, місто зможе придбати за зазначені кошти близько тисячі квартир.
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«Це стане альтернативою для містян, які не мають фінансової можливості придбати житло. Особливо сьогодні, коли банки не кредитують будівництво нерухомості на первинному ринку житла. При здачі в оренду цього житла перевага надаватиметься сім’ям учасників бойових дій в Україні, особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, та киянам, які бажають поліпшити свої житлові умови», — розповів Вячеслав Непоп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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