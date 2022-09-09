Кабмін затвердив порядок надання житла для ВПО — Finance.ua

Кабмін затвердив порядок надання житла для ВПО Вчора 16:00 — Нерухомість

Кабінет Міністрів України ухвалою від 7 вересня 2022 р. № 1000 затвердив Порядок надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги для тимчасового проживання постраждалих.

Порядок визначає механізм надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги, для тимчасового проживання осіб, житлові будинки (житлові приміщення) яких зруйновані, пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації, або внутрішньо переміщених осіб.

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Надання житла постраждалим особам здійснюється за рішенням Держмолодьжитла на підставі договору найму.

Перелік постраждалих, яким надається житло для тимчасового проживання, та черговість його надання визначається обласними, Київською міською держадміністраціями (обласними, Київською міською військовими адміністраціями).

Пріоритетність надання житла для тимчасового проживання постраждалих визначається обласними, Київською міською держадміністраціями (обласними, Київською міською військовими адміністраціями) з урахуванням пункту 20 Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання КМУ від 29 квітня 2022 року. № 495 «Деякі заходи щодо формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

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Для включення до переліку постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, постраждалі особи подають до обласних, Київської міської держадміністрації (обласних, Київської міської військових адміністрацій) документи, визначені пунктом 12 Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого ухвалою КМУ від 29 квітня 2022 р. № 495.

Постраждалі особи, яким надається житло для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, здавати його у піднайм або вселяти у нього інших осіб.

Житло надається для тимчасового проживання строком до одного року з можливістю продовження такого строку, якщо постраждалі не придбали у власність або користування інше житло та:

пошкоджений житловий будинок (житлове приміщення) потерпілого не відновлено, — у разі надання житла для тимчасового проживання особі, житловий будинок (житлове приміщення) якої пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації;

не прийнято рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи — у разі надання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщеній особі.

Надання житла для тимчасового проживання здійснюється без внесення постраждалими особами плати за користування житлом та за умови внесення/відшкодування Держмолодьжитлом такими особами в порядку, визначеному договором найму, плати за житлово-комунальні послуги, операційних витрат (податок на нерухоме майно, відмінне витрати на страхування житла тощо) за період тимчасового проживання.

Умови користування житлом, що надається для тимчасового проживання постраждалим особам, визначаються договором найму між такими особами та Держмолодьжитлом.

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