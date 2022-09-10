Кількість вільних квартир у Києві зменшилася майже на чверть (інфографіка) — Finance.ua

Кількість вільних квартир у Києві зменшилася майже на чверть (інфографіка) Вчора 12:00 — Нерухомість

Упродовж останніх шести місяців більше українців почали здавати своє житло в оренду, а 62% господарів першими йшли на поступки своїм мешканцям.

Найчастіше — робили знижку на оренду. Однак уже наприкінці літа ціни на орендовані квартири поповзли вгору, а пропозиція почала стрімко зменшуватися.

В OLX Нерухомість проаналізували поточну ситуацію на ринку оренди та розпитали про настрої орендодавців від початку повномасштабної війни.

Кількість вільного житла у великих містах зменшується

В Україні почалася друга хвиля внутрішньої міграції. Якщо навесні українці шукали житло дешевше та часто обирали на літо заміську нерухомість, то зараз в пріоритеті квартири в мегаполісах. Так, у чотирьох містах-мільйонниках за перший тиждень вересня кількість пропозицій зменшилася від 10% у Львові до 23% у Києві.

Як змінилась пропозиція на ринку довгострокової оренди квартир

У західних областях ситуація трохи інша: з 7 міст лише в трьох найвідчутніше поменшало квартир від орендодавців:

на 24% менше оголошень в Івано-Франківську. У місто їдуть з усіх куточків країни, і багато квартир здають за цілком прийнятними цінами;

на 31% та 35% відповідно в Рівному та Луцьку. Ймовірніше за все, через ризик вторгнення з боку білорусі та відсутності ажіотажу серед українців самі ж орендодавці почали пропонувати менше квартир.

Чи буде зростання цін?

Близько половини всіх пропозицій на ринку оренди житла представлені однокімнатними квартирами.

У вересні серед міст-мільйонників найбюджетніші варіанти можна знайти в Одесі за 5 500 грн/міс.

У західних регіонах доступні ціни у Луцьку та Рівному — в середньому 7 500 грн/міс.

Найдорожчою буде оренда однокімнатної квартири за 16,5 тисяч гривень в Ужгороді. Останні два місяці літа та початок осені саме це місто вирізняється найбільшим цінником, «посунувши» навіть Львів.

Через повернення українців додому, внутрішню міграцію та активний переїзд у великі міста восени можна очікувати на стрибок цін. Зокрема, це стосуватиметься деяких міст-мільйонників. Так, за даними платформи, в Одесі та Дніпрі оренда однокімнатної квартири впродовж першого тижня вересня вже збільшилася на 600 гривень у порівнянні з першим тижнем серпня. У столиці цінник збільшився на 1 000 грн, а у Львові — на 1 600 грн.

Що кажуть орендодавці?

62% власників квартир першими йшли на поступки з огляду на війну, 21% опитаних зробили це на прохання своїх мешканців. Найчастіше господарі робили знижку на оренду. 58% орендодавців вказали, що знизили ціну в діапазоні 20-50%. Окремі респонденти зазначали, що перші місяці просили лише оплачувати комунальні платежі, а потім знизили вартість оренди. Згідно з опитуванням на OLX Нерухомість , переважна більшість орендодавців (83%) планують і в подальшому здавати в оренду своє помешкання. Понад 17% господарів почали це робити після 24 лютого. Загалом же, 21% опитаних зробили це на прохання своїх мешканців. Найчастіше господарі робили знижку на оренду. 58% орендодавців вказали, що знизили ціну в діапазоні 20-50%. Окремі респонденти зазначали, що перші місяці просили лише оплачувати комунальні платежі, а потім знизили вартість оренди.

Загалом 85% орендодавців задоволені співпрацею зі своїми орендарями. Найбільше на позитивне враження вплинули:

вчасна та сумлінна оплата за оренду та комунальні послуги (66% голосів);

легкість спілкування та швидке вирішення будь-яких питань (59%);

дбайливе ставлення до квартири та майна (58%).

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