«Київміськбуд» ввів в експлуатацію 10 з 18 об'єктів «Укрбуду» — компанія — Finance.ua
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«Київміськбуд» ввів в експлуатацію 10 з 18 об'єктів «Укрбуду» — компанія

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Холдингова компанія «Київміськбуд» із 18 прийнятих на добудову житлових комплексів «Укрбуду» повністю або частково ввела в експлуатацію десять, ще два на завершальній стадії.
Про це повідомили у прес-службі «Київміськбуду».
Як повідомлялося, екс-президент будівельної державної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась заявив про повернення контролю над ТОВ «Укрбуд Девелопмент» за рішенням суду та про намір організувати зустріч з інвесторами та забудовниками, які взяли на себе добудову об’єктів компанії.
У прес-службі у ХК «Київміськбуд» у відповідь на запит агентства повідомили, що, приймаючи житлові комплекси «Укрбуду», «Київміськбуд» брав на себе зобов’язання добудувати та передати інвесторам їхні квартири.
Із 18 прийнятих об’єктів «Київміськбуду» вдалося здати в експлуатацію 10 об’єктів:
  • «Гармонія»,
  • «Сонячна Рів’єра»,
  • «Пектораль»,
  • «Новомостицький»,
  • «Харківський»,
  • «Шевченківський»,
  • «Фрідом», а також частково «Злагода»,
  • «Поділ Град» та «Оберіг-2» (останній у 2022 році).
У холдинговій компанії наголосили, що твердження, що «Київміськбуд» є лише підрядником, а не забудовником, не відповідає дійсності.
«Приймаючи об’єкти «Укрбуду», юридично «Київміськбуд» приєднувався до вже наявних договорів третьою стороною, з найменуванням «забудовник». Згідно з умовами цих договорів, холдингова компанія взяла на себе зобов’язання добудувати та ввести в експлуатацію об’єкти «Укрбуду».
Більше того, у відповідних договорах прописано, що «Київміськбуд» має виконати свої зобов’язання під час фінансування в обсягах, необхідних для завершення будівництва та введення в експлуатацію кожного конкретного об’єкта", — повідомили у пресслужбі.
У компанії зазначили, що ТОВ «Укрбуд-Девелопмент» ні в особі старого керівництва, ні в особі теперішнього не зверталося до «Київміськбуду» з пропозиціями допомоги у добудові житлових комплексів, будівництво яких було розпочато під торговою маркою «Укрбуд» та зупинено у 2019 році.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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