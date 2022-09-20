«Київміськбуд» ввів в експлуатацію 10 з 18 об'єктів «Укрбуду» — компанія Вчора 16:14 — Нерухомість

Холдингова компанія «Київміськбуд» із 18 прийнятих на добудову житлових комплексів «Укрбуду» повністю або частково ввела в експлуатацію десять, ще два на завершальній стадії.

Про це повідомили у прес-службі «Київміськбуду».

Як повідомлялося, екс-президент будівельної державної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась заявив про повернення контролю над ТОВ «Укрбуд Девелопмент» за рішенням суду та про намір організувати зустріч з інвесторами та забудовниками, які взяли на себе добудову об’єктів компанії.

У прес-службі у ХК «Київміськбуд» у відповідь на запит агентства повідомили, що, приймаючи житлові комплекси «Укрбуду», «Київміськбуд» брав на себе зобов’язання добудувати та передати інвесторам їхні квартири.

Із 18 прийнятих об’єктів «Київміськбуду» вдалося здати в експлуатацію 10 об’єктів:

«Гармонія»,

«Сонячна Рів’єра»,

«Пектораль»,

«Новомостицький»,

«Харківський»,

«Шевченківський»,

«Фрідом», а також частково «Злагода»,

«Поділ Град» та «Оберіг-2» (останній у 2022 році).

У холдинговій компанії наголосили, що твердження, що «Київміськбуд» є лише підрядником, а не забудовником, не відповідає дійсності.

«Приймаючи об’єкти «Укрбуду», юридично «Київміськбуд» приєднувався до вже наявних договорів третьою стороною, з найменуванням «забудовник». Згідно з умовами цих договорів, холдингова компанія взяла на себе зобов’язання добудувати та ввести в експлуатацію об’єкти «Укрбуду».

Більше того, у відповідних договорах прописано, що «Київміськбуд» має виконати свої зобов’язання під час фінансування в обсягах, необхідних для завершення будівництва та введення в експлуатацію кожного конкретного об’єкта", — повідомили у пресслужбі.

У компанії зазначили, що ТОВ «Укрбуд-Девелопмент» ні в особі старого керівництва, ні в особі теперішнього не зверталося до «Київміськбуду» з пропозиціями допомоги у добудові житлових комплексів, будівництво яких було розпочато під торговою маркою «Укрбуд» та зупинено у 2019 році.

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