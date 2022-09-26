Житло за кордоном: що треба знати про купівлю нерухомості в Європі — Finance.ua

Житло за кордоном: що треба знати про купівлю нерухомості в Європі Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Житло за кордоном: що треба знати про купівлю нерухомості в Європі

Згідно з останніми даними, понад 5 мільйонів українців переїхали до Європи. Частина із них вже адаптувалася до життя у нових країнах й тепер шукають можливість придбати тут власне житло.

Кожна європейська країна встановлює власні правила купівлі житла. В одних для оформлення угоди достатньо українського паспорта, уряд інших ставить перед покупцями низку вимог. В яких країнах найлегше купити житло та що для цього потрібно — читайте далі.

Непередбачені витрати: що треба знати, купуючи житло в Європі

У більшості країн ЄС українцям необхідно отримати місцевий податковий номер для сплати податків на нерухомість, зазначила у коментарі РБК-Україна керуюча партнерка юридичної компанії GLS Ольга Черевко.

«Деякі країни вимагають, щоб розрахунок за нерухомість проводили тільки з банківського рахунку, відкритого на території держави, де купується житло. Деякі країни, наприклад, Австрія, взагалі забороняють іноземцям купувати нерухомість без отримання спеціального дозволу», — звертає вона увагу.

Є стандартні питання, на які варто звернути увагу при покупці житла за кордоном:

податки, пов’язані з володінням майном. У деяких європейських країнах такий податок може досягати 2% від вартості майна на рік;

вартість утримання нерухомості (якщо є басейн або консьєрж, то витрати можуть бути величезними);

податки, які треба заплатити при придбанні (сюди входять мита, послуги юриста, агентства нерухомості, нотаріуса). Це також часто становить істотну суму витрат.

За словами експертів, основна складність, з якою стикаються українці, особливо зараз — підтвердження легальності походження коштів та отримання їх на рахунок в Європі. До війни такі платежі можна було зробити з України, але зараз виведення валюти з України обмежене і щоразу така легалізація коштів перетворюється на «квест» із заздалегідь невідомим результатом.

Далі треба уважно поставитися до законодавства країни, в якій ви хочете купити майно, щодо податкового резидентства в ній.

Як купити житло в Австрії

Якщо ви — не громадянин ЄС, але хочете купити житло в одній з країн Європи, треба знати про деякі правила. Наприклад, свої вимоги є в Австрії. Без якихось особливих складнощів житло там можуть купити біженці або ті, хто веде в країні бізнес. Але якщо ви не переїхали туди, рятуючись від війни, або в Австрії у вас немає своєї компанії, стати володарем нерухомого майна там буде досить складно.

«Для того, щоб мати можливість купити нерухомість в Австрії, українці повинні отримати дозвіл від імміграційного департаменту. Це правило стосується всіх іноземців (осіб, які не мають австрійського громадянства або громадянства ЄС). А щоб отримати такий дозвіл, необхідно довести соціальний чи економічний інтерес», — зазначає Ольга Черевко.

Читайте також Українці скуповують нерухомість за кордоном: список країн з найкращими цінами

Українцям, які отримали притулок і проживають в Австрії, це зробити буде нескладно. Оскільки можна довести, що вони купують нерухомість, щоб задовольнити свої житлові потреби. Для задоволення такого інтересу заявника дозвіл може бути видано на покупку тільки однієї квартири або будинку.

Також українці зможуть придбати нерухомість при розширенні бізнесу. Це буде доказом економічного інтересу.

Купівля нерухомості в Португалії

Для українців немає ніяких обмежень щодо купівлі нерухомості в Португалії. Іноземець має право купувати в цій країні житлову або комерційну нерухомість в необмеженій кількості. Для купівлі нерухомості іноземець зобов’язаний отримати місцевий податковий номер (NIF), оскільки при купівлі нерухомості саме покупець сплачує податок на купівлю і надалі сплачує щорічний податок на нерухомість.

«Без місцевого податкового номера неможливо завершити операцію з купівлі нерухомості в Португалії. Португалія також надає можливості для іноземців та українців у тому числі. При покупці певної нерухомості покупець має право на отримання „Голден візи“. Це право на проживання, яке дає можливість в перспективі через 5 років отримати португальський паспорт», — пояснює юристка.

При цьому для отримання паспорта особі не потрібно постійно проживати на території Португалії, на відміну від інших видів посвідки на проживання. Досить лише бути присутнім в країні протягом 14 днів кожні 2 роки.

Житло в Болгарії

Ще одна країна, яка надає лояльні умови для купівлі житла — Болгарія. При купівлі нерухомості у нотаріуса потрібен тільки український паспорт. В поодиноких випадках просять копії довідки про доходи.

Рієлтор Стефан Валчев зазначає, що зараз ціни на ринку нерухомість в Болгарії ростуть. Це пов’язано із підвищеним попитом на курортне житло.

"Багато клієнтів з Німеччини, Польщі, Чехії, Великої Британії. Також через війну до Болгарії приїхали й багато українців. Чимало з них почали купувати квартири і будинки",— пояснює він.

Рієлтор пригадує, що рік тому умебльована квартира на вторинному ринку продавалася за 500 євро за метр. Зараз аналогічне житло продають як мінімум за 700 — 800 євро.

Як пишуть болгарські профільні видання, у другому кварталі 2022 року середня ціна заміських будинків становить 46 100 євро, для порівняння, у доковідний період вартість угод становила 20 000 — 25 000 євро.

Правила купівлі житла в Іспанії

Аби стати власником іспанської нерухомості, не потрібно переживати за дозвіл влади чи посвідку на проживання. На ринку є чимало варіантів як на первинному, так і на вторинному ринку.

Власник нерухомості в Іспанії може перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів. Однак, щоб жити в цій країні довше, потрібно оформлювати посвідку на проживання. Іноземцям, які купують житло в Іспанії, радять користуватися послугами агентств для зручності з документами, хоча це не обов’язково.

Цікаво, що подорожчання житла у 2022 році торкнулося і Іспанії, зокрема Барселони. Тут, вперше за 3 роки, зафіксували ріст вартості житла, щоправда, лише на 1%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.