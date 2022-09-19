З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив постанови — Finance.ua
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З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив постанови

Особисті фінанси
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З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив постанови
З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: Уряд ухвалив постанови, www.freepik.com
Кабінет міністрів ухвалив дві постанови, які дозволять запустити оновлену програму пільгового іпотечного кредитування з жовтня.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
«Іпотека під 3% річних буде надаватися українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло», — зазначив Шмигаль і додав, що Уряд ухвалив дві постанови, які дозволять запустити програму за оновленими правилами.
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Прем’єр-міністр зауважив, що функція подачі заявки на іпотеку з’явиться в Дії. Наразі послуга перебуває в процесі розробки: «Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку».
Як підкреслив глава уряду, за допомогою програми доступної іпотеки держава прагне забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом, і одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення економіки та відбудови України.

Довідка Finance.ua:

  • з наступного року програма повинна запрацювати для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде пільговою і складатиме 7 відсотків річних;
  • в рамках програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо людина хоче купити щось більше за площею, доведеться доплатити за це самостійно;
  • житло буде обов’язково застраховане від ризиків випадкового знищення або пошкодження на повну оціночну вартість.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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