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Стало відомо, скільки українців заброньовано від мобілізації

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1,4 млн українців мають бронювання від мобілізації
1,4 млн українців мають бронювання від мобілізації
Станом на вересень близько 1,4 млн українців мають бронювання від мобілізації. Найбільше заброньованих працівників — у переробній промисловості, транспорті та логістиці, торгівлі, енергетиці й сільському господарстві.
Про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Попри те, що влітку близько 15% підприємств втратили статус критично важливих, кількість заброньованих працівників невдовзі відновилася та наразі становить близько 1,4 млн осіб.
За словами Кравченко, позбавлення підприємств статусу критичних не призводить до суттєвого збільшення чисельності війська.
У Мінекономіки стверджують, що під час попередніх хвиль розбронювання до лав армії фактично потрапляла лише незначна частина працівників.

Де працюють заброньовані працівники

Найбільше заброньованих працівників припадає на галузі, важливі для стабільної роботи економіки.
До п’ятірки галузей із найбільшою часткою бронювань увійшли:
  • переробна промисловість — близько 20%,
  • транспорт і логістика — 12%,
  • торгівля — 10%,
  • енергетика — 9%,
  • сільське господарство — 8%.
Як зазначив міністр, система бронювання допомагає зберігати працівників на офіційних робочих місцях. Це, своєю чергою, підтримує економічну активність та забезпечує сплату податків.
Окремий ефект дало встановлення зарплатного критерію для бронювання. За два роки середня зарплата на критично важливих підприємствах збільшилася з 14 200 до 26 000 грн.
Завдяки цьому бюджет отримав понад 157 млрд грн, зокрема значні надходження до Пенсійного фонду.
До цього Finance.ua зазначав, якщо запропонований у законопроєкті № 16000 розмір мінімальної зарплати на 2027 рік у 9546 грн буде затверджено, зарплатний критерій для бронювання працівників за загальним правилом становитиме 28 638 грн. Це пов’язано зі змінами, які передбачають розрахунок відповідного показника на основі трьох мінімальних заробітних плат.
За матеріалами:
Finance.ua
Бронювання
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