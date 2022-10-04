В Україні з початку війни золотовалютний резерв скоротився на €3 мільярди — Finance.ua

В Україні з початку війни золотовалютний резерв скоротився на €3 мільярди Вчора 15:10 — Казна та Політика

В Україні з початку війни золотовалютний резерв скоротився на €3 мільярди

Золотовалютний резерв України скоротився на €3 мільярди євро з початку повномасштабної війни.

Про це під час брифінгу 4 жовтня повідомив заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман.

Так, за його словами, у перші дні війни НБУ перейшов до політики фіксованого курсоутворення. Фіксація курсу, однак, має свою ціну. З початку війни і до вересня чистий продаж валюти з резервів склав $14 мільярдів та один мільярд євро.

«Водночас, резерви НБУ скоротилися лише на 3 мільярди євро. Причини тиску на золотовалютному ринку, який ми спостерігаємо — це психологічний чинник, логістичний, бо не було достатньої кількості готівкової валюти», — пояснив Василь Фурман.

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Нагадаємо, 21 липня Національний банк України скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25%. НБУ вперше з початку повномасштабної війни змінив курс валют . Його підняли до 36,5 гривні за долар — до 36,56 грн/долар США.

Регулятор пояснив, що це дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

Довідка Finance.ua:

підстав для стабілізації курсу гривні на цей час немає — курс долара продовжить зростання. Такий прогноз зробив економічний аналітик Іван Угляниця. за його словами, курс гривні падав би в будь-якому випадку, навіть без російського вторгнення, тому сприяли б загальносвітові тенденції;

нагадаємо, в проекті держбюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс і 42,2 гривні за долар, та 50 гривень за долара на грудень 2023 року. Однак у НБУ стверджують, що 50 гривень за долар у 2023 — це лише технічний показник.

theБабель За матеріалами:

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