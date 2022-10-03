Яким буде курс долара найближчим часом – прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара найближчим часом – прогноз Вчора 19:00 — Валюта

гривні на цей час немає. Підстав для стабілізації курсу Курс долара продовжить зростання.

Такий прогноз зробив економічний аналітик Іван Угляниця.

На його думку, курс гривні падав би в будь-якому випадку, навіть без російського вторгнення, тому сприяли б загальносвітові тенденції.

Говорячи про те, яким буде курс долара у жовтні 2022 року, експерт заявив, що гривня буде рухатися в бік ослаблення. Він упевнений, що реальних причин зміцнення національної валюти немає.

УНІАН За матеріалами:

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