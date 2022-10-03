Яким буде курс долара найближчим часом – прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара найближчим часом – прогноз
Підстав для стабілізації курсу гривні на цей час немає. Курс долара продовжить зростання.
Такий прогноз зробив економічний аналітик Іван Угляниця.
На його думку, курс гривні падав би в будь-якому випадку, навіть без російського вторгнення, тому сприяли б загальносвітові тенденції.
Говорячи про те, яким буде курс долара у жовтні 2022 року, експерт заявив, що гривня буде рухатися в бік ослаблення. Він упевнений, що реальних причин зміцнення національної валюти немає.
Поділитися новиною