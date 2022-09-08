Від чого залежить ціна на золото — Finance.ua

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Від чого залежить ціна на золото

Банківські метали
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Finance.ua підготував матеріал про те, де можна купити золото під час війни і як правильно це зробити.
Ціна металу в злитку відрізняється залежно від його ваги. Чим важчий злиток — тим менша ціна за 1 грам. Найдорожчий метал — в однограмовому злитку, найдешевший — у кілограмовому.
Отже, якщо вам треба купити 100 грамів золота — вигідніше буде купити один злиток, а не 5 по 20 грамів.

Хто виготовляє золоті злитки

Компанії, що виробляють злитки з «чистого» металу (без домішок), називаються афінажними компаніями («афінаж» у перекладі з французької означає просто «очищення», а стосовно золота цей процес означає отримання золота найвищої проби — 999,9).
Про те, хто зробив той чи інший злиток, свідчить тавро, яке обов’язково має стояти на злитку. Від того, хто зробив злиток, залежить, як швидко і за якою ціною згодом ви зможете продати цей злиток (якщо раптом знадобляться гроші).
Найвідомішими афінажними компаніями у світі є Argor Heraeus, Degussa, Umicore, Valcambi (розставлено за абеткою).
Іноді тавро на злиток ставить не компанія, а банк, який замовив партію злитків. У Європі та всьому світі популярні та користуються високою довірою тавра таких банків, як Credit Suisse, Commerzbank та Standard Bank.
Природно, приходячи в банк, насамперед варто поцікавитися, чиє тавро стоїть на злитку, який ви хочете придбати. І якщо тавра немає, або воно не входить до вищевказаного переліку — такий злиток краще не брати.
Читайте більше в матеріалі —

Де і як купити золото під час війни

За матеріалами:
Finance.ua
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