Як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії»

Особисті фінанси
881
Як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії»
Як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії»
Послуга отримання довідки ВПО стала доступною в додатку «Дія» 19 квітня 2022 року. З того часу нею скористалися понад 1,4 мільйона українців, які були вимушені залишити рідні міста в зв‘язку з повномасштабною війною. Однак, як зазначили в Мінцифри виданню «НВ», є випадки, коли отримати довідку не виходить через збої «Дії». Представники міністерства розповіли, що робити за такої проблеми.
  • Як пояснили в Мінцифри, в усіх випадках, коли українці звертаються з повідомленням про збій, допомога буде призначена з дати подання першої заяви через «Дію». Таким чином, жодна людина не втратить гроші.
  • Одночасно, у випадку збоїв, українці можуть повторно подати заявку на отримання довідки ВПО. Це, зокрема, стало можливим після того, як структурними підрозділами соцзахисту було ухвалено рішення щодо попередньої заявки в додатку.
Читайте також
Також в Мінцифри додали, що Мінсоцполітики веде роботу щодо призначення допомоги за тими заявками, які містять технічні проблеми.
«За тими заявами, за якими все ж таки не було призначено допомогу, наші колеги з структурних підрозділів соціального захисту населення та Мінсоцполітики вже працюють над їх опрацюванням та призначенням допомоги», — зазначили у Мінцифри.

Довідка Finance.ua:

  • щоб отримати статус ВПО, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Особисті дані для формування довідки отримуються саме з біометричних паспортів;
  • заява на виплати ВПО обробляється декілька днів. Після цього довідка з’явиться у вас у Дії поруч з іншими цифровими документами. Виплати нарахуються, щойно Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перераховує кошти у ваш банк.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.