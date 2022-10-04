Як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії» — Finance.ua

Як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії» Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Як отримати довідку ВПО у випадку збою «Дії»

Послуга отримання довідки ВПО стала доступною в додатку «Дія» 19 квітня 2022 року. З того часу нею скористалися понад 1,4 мільйона українців, які були вимушені залишити рідні міста в зв‘язку з повномасштабною війною. Однак, як зазначили в Мінцифри виданню «НВ», є випадки, коли отримати довідку не виходить через збої «Дії». Представники міністерства розповіли , що робити за такої проблеми.

Як пояснили в Мінцифри, в усіх випадках, коли українці звертаються з повідомленням про збій, допомога буде призначена з дати подання першої заяви через «Дію». Таким чином, жодна людина не втратить гроші.

Одночасно, у випадку збоїв, українці можуть повторно подати заявку на отримання довідки ВПО. Це, зокрема, стало можливим після того, як структурними підрозділами соцзахисту було ухвалено рішення щодо попередньої заявки в додатку.

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Також в Мінцифри додали, що Мінсоцполітики веде роботу щодо призначення допомоги за тими заявками, які містять технічні проблеми.

«За тими заявами, за якими все ж таки не було призначено допомогу, наші колеги з структурних підрозділів соціального захисту населення та Мінсоцполітики вже працюють над їх опрацюванням та призначенням допомоги», — зазначили у Мінцифри.

Довідка Finance.ua:

щоб отримати статус ВПО, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Особисті дані для формування довідки отримуються саме з біометричних паспортів;

заява на виплати ВПО обробляється декілька днів. Після цього довідка з’явиться у вас у Дії поруч з іншими цифровими документами. Виплати нарахуються, щойно Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перераховує кошти у ваш банк.



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