Держбюджет України: Мінфін звітував про доходи та витрати за останній місяць — Finance.ua

Держбюджет України: Мінфін звітував про доходи та витрати за останній місяць Вчора 10:47 — Казна та Політика

Держбюджет України: Мінфін звітував про доходи та витрати за останній місяць

У вересні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 156,1 млрд гривень, що менше, ніж у серпні (204,6 млрд гривень). Також у вересні надійшло 72,5 млрд гривень міжнародної допомоги (у серпні — 109,7 млрд гривень).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну

За оперативною інформацією Держказначейства, за січень-вересень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1745,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 1593,8 млрд гривень.

При цьому у вересні 2022 року касові витрати проведено в обсязі 295,2 млрд гривень, у тому числі загального фонду — у сумі 233,1 млрд гривень.

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За січень-вересень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 493,4 млрд гривень, у тому числі загальний фонд — у сумі 495,3 млрд гривень. У вересні фактичний дефіцит державного бюджету становив 74,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 76,6 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2022 року становили 749 млрд гривень

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 304,6 млрд гривень, платежі з обслуговування — 106,1 млрд гривень

Нагадаємо, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень).

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