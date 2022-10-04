Держбюджет України: Мінфін звітував про доходи та витрати за останній місяць — Finance.ua
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Держбюджет України: Мінфін звітував про доходи та витрати за останній місяць

Казна та Політика
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Держбюджет України: Мінфін звітував про доходи та витрати за останній місяць
Держбюджет України: Мінфін звітував про доходи та витрати за останній місяць
У вересні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 156,1 млрд гривень, що менше, ніж у серпні (204,6 млрд гривень). Також у вересні надійшло 72,5 млрд гривень міжнародної допомоги (у серпні — 109,7 млрд гривень).
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
За оперативною інформацією Держказначейства, за січень-вересень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1745,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 1593,8 млрд гривень.
При цьому у вересні 2022 року касові витрати проведено в обсязі 295,2 млрд гривень, у тому числі загального фонду — у сумі 233,1 млрд гривень.
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За січень-вересень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 493,4 млрд гривень, у тому числі загальний фонд — у сумі 495,3 млрд гривень. У вересні фактичний дефіцит державного бюджету становив 74,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 76,6 млрд гривень.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2022 року становили 749 млрд гривень
При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 304,6 млрд гривень, платежі з обслуговування — 106,1 млрд гривень
Нагадаємо, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень).
За матеріалами:
РБК-Україна
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