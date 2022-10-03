Держбюджет України: скільки зібрали податків за останній місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держбюджет України: скільки зібрали податків за останній місяць

Казна та Політика
370
Держбюджет України: скільки зібрали податків за останній місяць
Держбюджет України: скільки зібрали податків за останній місяць
Податкові та митні збори у вересні 2022 року сукупно принесли в державний бюджет України 82 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За його даними, за вересень місяць податкова зібрала 52 млрд грн (що на 8,6 млрд більше плану або на 12 млрд більше ніж аналогічний період рік тому). Митниця за вересень 2022 зібрала 30,1 млрд грн — приблизно стільки ж, як і у серпні.
Читайте також
«Продаж „військових облігацій“ дав рекордно малі 2,7 млрд грн. НБУ „надрукував“ купівлею облігацій на 30 млрд грн. Тобто всіма внутрішніми ресурсами ми як країна залучили у приблизно вересні 115 млрд грн. Ще приблизно 74,5 млрд грн міжнародна допомога і кредити. Виходить всього біля 190 млрд грн отримав бюджет за вересень», — додав він.
Нагадаємо, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.