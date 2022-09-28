Проєкт держбюджету-2023 розробили з розрахунком, що війна триватиме весь рік — Finance.ua

Проєкт держбюджету-2023 розробили з розрахунком, що війна триватиме весь рік Вчора 09:38 — Казна та Політика

Проєкт держбюджету-2023 розробили з розрахунком, що війна триватиме весь рік

Проєкт державного бюджету на 2023 рік розробляли з огляду на те, що бойові дії можуть тривати впродовж усього року.

Про це розповів голова комітету парламенту з питань бюджету Юрій Арістов в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, якщо війна завершиться раніше, макропоказники у бюджеті зміняться. Це стосується й інфляції, і курсу гривні до долара.

Арістов зазначив, що під час підготовки законопроєкту була складність у тому, що багато статистичних показників наразі невідомі.

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«Крім цього, немає розуміння, як довго триватиме війна, якою буде географія бойових дій, якими — їхні наслідки. Тому казати про те, що макропрогноз стовідсотковий, „у яблучко“, ми не можемо. До речі, у МВФ теж відсутня стандартна фінансова модель, за якою вони можуть заміряти й прогнозувати показники у країні, що воює», — пояснює депутат.

Він наголошує, що навіть якщо в макропрогнозах є помилки, згодом можна буде внести зміни до бюджету. Проте наразі важливо ухвалити документ, щоб розпочати переговори з кредиторами щодо фінансування.

Показники у проєкті бюджету-2023

Доходи бюджету планують на рівні 1,28 трильйона гривень; видатки — 2,26 трильйона гривень. А дефіцит — 1,29 трильйона гривень.

Згідно з прогнозом у документі, середньорічний курс долара 2023 року коливатиметься в межах 42 гривень.

У межах цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% — у номінальному. Середня зарплата орієнтовно становитиме 18,5 тисячі гривень, інфляція може сягнути 30%.

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