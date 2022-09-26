У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін — Finance.ua

У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін Вчора 16:15 — Казна та Політика

У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.

«Ми залишаємо на наступний рік без змін все, що стосується податку на прибуток або доходи, зокрема ПДФО, які сплачують військові частини у бюджет. Тому там без змін. Дякую усім депутатам, представникам бізнес-асоціацій, ми справді переконали уряд, що для того щоб не збурювати зараз бізнес, не штовхати їх до зміни податкового резидентства, — податки на наступний рік просто не будуть змінюватися», — наголосив Ярослав Железняк.

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Народний депутат сказав, що поступово збільшуватимуться акцизи на пальне, однак це рішення ухвалили й обговорили з представниками бізнесу раніше.

«Для жодного з податків не передбачена зміна у 2023 році, окрім поступової планки збільшення акцизів, але це було прописано давно і погоджено з бізнесом. Тому, в цьому випадку у податковій частині можна напевне назвати це перемогою», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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