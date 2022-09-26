У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін

Казна та Політика
104
У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін
У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін
Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.
Про це він розповів в ефірі Еспресо.
«Ми залишаємо на наступний рік без змін все, що стосується податку на прибуток або доходи, зокрема ПДФО, які сплачують військові частини у бюджет. Тому там без змін. Дякую усім депутатам, представникам бізнес-асоціацій, ми справді переконали уряд, що для того щоб не збурювати зараз бізнес, не штовхати їх до зміни податкового резидентства, — податки на наступний рік просто не будуть змінюватися», — наголосив Ярослав Железняк.
Читайте також
Народний депутат сказав, що поступово збільшуватимуться акцизи на пальне, однак це рішення ухвалили й обговорили з представниками бізнесу раніше.
«Для жодного з податків не передбачена зміна у 2023 році, окрім поступової планки збільшення акцизів, але це було прописано давно і погоджено з бізнесом. Тому, в цьому випадку у податковій частині можна напевне назвати це перемогою», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.