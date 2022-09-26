Податкова реформа "10-10-10": на Банковій назвали терміни готовності остаточного варіанту — Finance.ua

Податкова реформа "10-10-10": на Банковій назвали терміни готовності остаточного варіанту Вчора 09:30 — Казна та Політика

В Офісі президента триває обговорення концепції податкової реформи «10-10-10», фінальний варіант може бути готовий за два місяці.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтервʼю LB.ua

«Усе буде напрацьовано протягом найближчих двох місяців, і будуть ухвалені: а) рішення, б) терміни запровадження цієї моделі», — сказав чиновник.

Шурма розповів, що від президента отримали завдання покращити умови ведення бізнесу в Україні.

«Зважаючи на це, ми готуємо і пропонуємо різні варіанти. Тобто є стратегічне завдання Президента зробити країну інвестиційно привабливою, зокрема з погляду податків, зробити все прозорим, прибрати тіньові потоки. І ми напрацьовуємо різні варіанти», — пояснив заступник голови ОП.

За словами Шурми, наразі триває робота всередині різних груп, проговорення з бізнесом та різними інституціями всередині влади, скоро розпочнеться проговорення з міжнародними партнерами.

«Якщо ми бачимо, що ця модель приймається всіма, почнеться законодавчий процес. Якщо буде необхідно відкорегувати цю модель за підсумками обговорення, то, безумовно, ми її відкорегуємо», — сказав Шурма.

Він заявив, що каркас реформи розроблено «до найменших деталей», і головне завдання — досягнути консенсусу всередині країни та отримати згоду міжнародних партнерів.

Лише після цього законопроєкт вноситимуть до Верховної Ради.

Економічна Правда За матеріалами:

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