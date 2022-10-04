"Картковий туризм" ризикує повернутися: голова Райффайзен банку назвав причини — Finance.ua

"Картковий туризм" ризикує повернутися: голова Райффайзен банку назвав причини Вчора 12:41 — Фінтех і Картки

"Картковий туризм" ризикує повернутися: голова Райффайзен банку назвав причини

Хоча після підвищення офіційного курсу обсяги карткового туризму різко впали, наразі відновлюється тенденція до його повернення.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів голова правління «Райффайзен банку» Олександр Писарук.

За його словами, після підвищення офіційного курсу обсяги кардинально і різко впали. Така ситуація утримувалася декілька місяців, проте схоже, що «картковий туризм» починається знову, розповідає він.

«Ще дуже рано робити висновки, бо це дуже свіжий тренд. Частково це пов’язано з різницею між курсами чорного ринку і Нацбанку», — пояснює Писарук.

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«Цей спред останнім часом збільшився до близько 17%. Коли спред між курсом чорного ринку та офіційним курсом перебуває в межах 10%, „картковий туризм“ майже відсутній або дуже малий», — розповідає очільник « Райффайзен банк у». «Коли він збільшується до 15% і тримається на цьому рівні протягом певного часу, то починаються такі речі».

Писарук припускає, що це може бути короткостроковим впливом «часткової» мобілізації в рф та ядерного шантажу, а відтак очікує на певну стабілізацію.

Економічна Правда За матеріалами:

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